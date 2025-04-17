Fitch снизило прогноз роста мирового ВВП до менее 2% — Finance.ua

Fitch снизило прогноз роста мирового ВВП до менее 2% Сегодня 15:42

Fitch снизило прогноз роста мирового ВВП до менее 2%

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings опубликовало внеочередное обновление квартального макроэкономического прогноза для мировой экономики.

Аналитики агентства существенно ухудшили прогнозы роста из-за обострения напряженности в мировой торговле.

Согласно обновленным данным, прогноз роста мирового ВВП снижен на 0,4 процентного пункта по сравнению с мартовской оценкой — до менее 2%.

В своем пресс-релизе Fitch отмечает, что это самый плохой показатель для глобальной экономики с 2009 года, не считая период пандемии коронавируса.

Оценки роста для самых крупных экономик мира также пересмотрены в сторону снижения. Прогноз для США и Китая ухудшился на 0,5 процентного пункта — до 1,2% и менее 4% соответственно. При этом экономический рост США, по прогнозам, продолжит замедляться и до конца года составит всего 0,4% в годовом выражении в четвертом квартале. Китайская экономика также будет оставаться под давлением — ее рост будет ниже 4% и в следующем году.

Не обошло ухудшение прогнозов и Европу. По ожиданиям аналитиков, экономика еврозоны вырастет значительно медленнее, чем на 1%, что свидетельствует об общем замедлении экономической активности в регионе.

Напомним, в 2024 году реальный ВВП Украины вырос на 2,9%. С одной стороны, рост ВВП замедлился по сравнению с 2023 годом (с 5,5%). С другой — экономика Украины восстанавливается второй год подряд в условиях полномасштабной войны и постоянных атак россии на производственные объекты и инфраструктуру.

borgexpert По материалам:

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