Основная цель россии в войне против Украины состоит в установлении политического контроля над всем государством, а не только в оккупации отдельных регионов, в частности Донецкой области.

Об этом сообщает отчет американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики проанализировали заявление министра иностранных дел россии Сергея Лаврова в интервью 19 августа. Лавров отметил, что Москва «никогда не говорила о необходимости захвата каких-либо территорий», в том числе Крыма и Донбасса.

В то же время он выдвинул требования, фактически отрицающие украинский суверенитет — в частности, отмену законов о языке и религии.

Аналитики ISW отмечают, что такие заявления отвечают настоящим целям Кремля — устранить демократически избранное правительство Украины и заменить его пророссийским, чтобы получить полный политический контроль над страной.

«Рассматривая территориальные требования россии отдельно от требований, скрытых за ее ссылками на «коренные причины», мы не видим, что Кремль считает свои военные требования неделимыми — Кремль стремится достичь всех этих целей и не проявляет никакой готовности идти на компромиссы или жертвовать одними из них ради других, — завершится мир.

Как отметили аналитики, Кремль добивается демилитаризации Украины, запрета на вступление в НАТО и смены правительства и готов реализовать это как военными, так и дипломатическими методами.

В конце концов, Кремль начал полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году после восьми лет неудачных попыток вернуть страну под свой контроль через продолжающиеся с 2004 года гибридных военных кампаний.

Как отмечают ISW, аналогично россия стремится усилить контроль над другими бывшими советскими государствами, включая членов НАТО — Литву, Латвию и Эстонию.

В настоящее время ее усилия по установлению влияния в странах Балтии потерпели неудачу. В то же время Кремль добился значительно большего успеха в беларуси и Грузии и сейчас пытается укрепить свой контроль над Минском, чтобы полностью разрушить представление о независимости беларуси.

Как известно, российский диктатор путин выдвинул ряд требований для завершения войны против Украины во время встречи с президентом США Дональдом Трампом на Аляске. Среди требований не только территориальные уступки.

Агентство Reuters сообщало, что россия может отказаться от части оккупированных украинских территорий, в частности в Харьковской и Сумской областях, а Украина якобы должна уступить части восточных земель, которые Москва не смогла захватить.

