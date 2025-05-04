Что такое ВВП-варранты, и сколько Украина должна выплатить инвесторам (инфографика) — Finance.ua

Что такое ВВП-варранты, и сколько Украина должна выплатить инвесторам (инфографика) Сегодня 18:17 — Казна и Политика

Что такое ВВП-варранты, и сколько Украина должна выплатить инвесторам (инфографика)

Украина в мае должна выплатить ориентировочно 600 млн долларов владельцам ВВП-варрантов. Минфин предложил инвесторам реструктуризировать выплаты, однако пока договоренности не достигнуты. В то же время говорить о вероятности дефолта пока рано, ведь у правительства еще месяц, чтобы договориться.

Издание «Слово и дело» рассказывает , что такое ВВП-варранты и сколько Украина должна по ним платить.

Что такое ВВП-варранты

Это ценные бумаги, которые выпускает государство, и выплаты по которым зависят от роста ВВП: если экономика страны-эмитента растет выше определенного уровня, то инвесторы получают выплаты, если рост медленный или ВВП падает — выплаты не производятся.

ВВП-варранты выпускаются государством в рамках реструктуризации долга.

Свои Украина выпустила в 2015 году на сумму 3,2 млрд долларов, срок их действия истекает в 2040 году. Часть ценных бумаг выкуплена, остались варранты на сумму 2,6 млрд долларов.

По условиям ВВП-варрантов Украины выплаты по ним начинается после того, как ВВП превысит 125,4 млрд долларов (это произошло в 2018 году).

Читайте также В прошлом году ВВП Украины вырос ниже всех прогнозов: причины

Выплаты привязаны к экономическому росту: если ВВП за год растет на 3−4%, то они составляют 15% превышения прироста ВВП, если более 4% - инвесторы получают 40% превышения показателя ВВП. До 2025 года платежи были ограничены на 0,5% ВВП.

Первые выплаты по ВВП-варантам относятся к 2019 году, но Украина осуществила их с двухлетней отсрочкой, то есть в 2021-м.

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что ВВП-варанты «были созданы для уже не существующей экономической реальности»: «Умеренный рост ВВП Украины в 2023 году не свидетельствует об экономическом процветании — это лишь хрупкое восстановление после почти 30% падения, вызванного полномасштабной войной».

Украина предложила два варианта реструктуризации

Первый вариант предполагает обмен ВВП-варрантов на дополнительный выпуск еврооблигаций, выпущенных в рамках реструктуризации в 2024 году. На каждую единицу варрантов предлагается 1,35 единицы облигаций.

Читайте также В Минфине прокомментировали обнародованное на бирже заявление о ВВП-варрантах

Второй вариант предусматривает изменение условий выпуска ВВП-варрантов: выплаты на 2025−2028 год отменяются, а у Украины будет возможность до 2029 года выкупить бумаги по прогрессивной растущей стоимости.

При нынешних условиях ВВП-варрантов и при росте экономики в соответствии с прогнозом правительства, за 2026 год Украине придется заплатить кредиторам 2,7 млрд долларов, за 2027-й — 2,1 млрд, подсчитало Forbes Ukraine.

История снова повторяется: мир пошатнулся, а будущее строят те, кто не боится нестабильности. Капитал приумножается там, где другие видят только страх. Те, кто видит возможности в хаосе, становятся победителями. 24 мая Invest Talk Summit — конференция для тех, кто действует, когда другие колеблются.

Скидка на билеты 10% по промокоду: Finance

Слово і Діло По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.