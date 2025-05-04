Что такое ВВП-варранты, и сколько Украина должна выплатить инвесторам (инфографика) — Finance.ua
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Что такое ВВП-варранты, и сколько Украина должна выплатить инвесторам (инфографика)

Казна и Политика
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Что такое ВВП-варранты, и сколько Украина должна выплатить инвесторам (инфографика)
Что такое ВВП-варранты, и сколько Украина должна выплатить инвесторам (инфографика)
Украина в мае должна выплатить ориентировочно 600 млн долларов владельцам ВВП-варрантов. Минфин предложил инвесторам реструктуризировать выплаты, однако пока договоренности не достигнуты. В то же время говорить о вероятности дефолта пока рано, ведь у правительства еще месяц, чтобы договориться.
Издание «Слово и дело» рассказывает, что такое ВВП-варранты и сколько Украина должна по ним платить.

Что такое ВВП-варранты

Это ценные бумаги, которые выпускает государство, и выплаты по которым зависят от роста ВВП: если экономика страны-эмитента растет выше определенного уровня, то инвесторы получают выплаты, если рост медленный или ВВП падает — выплаты не производятся.
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ВВП-варранты выпускаются государством в рамках реструктуризации долга.
Свои Украина выпустила в 2015 году на сумму 3,2 млрд долларов, срок их действия истекает в 2040 году. Часть ценных бумаг выкуплена, остались варранты на сумму 2,6 млрд долларов.
Что такое ВВП-варранты, и сколько Украина должна выплатить инвесторам (инфографика)
По условиям ВВП-варрантов Украины выплаты по ним начинается после того, как ВВП превысит 125,4 млрд долларов (это произошло в 2018 году).
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Выплаты привязаны к экономическому росту: если ВВП за год растет на 3−4%, то они составляют 15% превышения прироста ВВП, если более 4% - инвесторы получают 40% превышения показателя ВВП. До 2025 года платежи были ограничены на 0,5% ВВП.
Первые выплаты по ВВП-варантам относятся к 2019 году, но Украина осуществила их с двухлетней отсрочкой, то есть в 2021-м.
Министр финансов Сергей Марченко заявил, что ВВП-варанты «были созданы для уже не существующей экономической реальности»: «Умеренный рост ВВП Украины в 2023 году не свидетельствует об экономическом процветании — это лишь хрупкое восстановление после почти 30% падения, вызванного полномасштабной войной».

Украина предложила два варианта реструктуризации

Первый вариант предполагает обмен ВВП-варрантов на дополнительный выпуск еврооблигаций, выпущенных в рамках реструктуризации в 2024 году. На каждую единицу варрантов предлагается 1,35 единицы облигаций.
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Второй вариант предусматривает изменение условий выпуска ВВП-варрантов: выплаты на 2025−2028 год отменяются, а у Украины будет возможность до 2029 года выкупить бумаги по прогрессивной растущей стоимости.
При нынешних условиях ВВП-варрантов и при росте экономики в соответствии с прогнозом правительства, за 2026 год Украине придется заплатить кредиторам 2,7 млрд долларов, за 2027-й — 2,1 млрд, подсчитало Forbes Ukraine.
История снова повторяется: мир пошатнулся, а будущее строят те, кто не боится нестабильности. Капитал приумножается там, где другие видят только страх. Те, кто видит возможности в хаосе, становятся победителями. 24 мая Invest Talk Summit — конференция для тех, кто действует, когда другие колеблются.
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По материалам:
Слово і Діло
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