Рост ВВП: украинцы заработали для Польши больше денег, чем страна потратила на соцпомощь — эксперт Сегодня 15:34

Рост ВВП: украинцы заработали для Польши больше денег, чем страна потратила на соцпомощь — эксперт

5% людей, которые работают и платят налоги в Польше, — это граждане Украины. Об этом пишет Согласно отчету Банка государственного развития Польши (BGK),которые работают и платят налоги в Польше, — это граждане Украины. Об этом пишет polskieradio.pl.

Авторы исследования считают, что присутствие украинских работников на польском рынке в работе поддерживает его, особенно в промышленности, строительстве, сфере услуг и транспорте.

«С макроперспективы украинцы и другие иммигранты помогают польскому рынку труда, а не мешают ему, потому что они восполняют пробелы, которые иначе возникли бы. Некоторые вещи очень хорошо раздувать политически, но в макроэкономическом смысле то, что мигранты вредят, — это тотальная чушь», говорит Матеуш Валевский, главный экономист Банка государственного развития Польши (BGK).

Также эксперты установили, что миграция из Украины могла способствовать росту ВВП Польши — от 0,5 до 2,4% ежегодно.

Мигранты из Украины вносят в польский бюджет больше средств, чем получают социальных выплат.

По оценкам экспертов, поступления от налогов и страховых взносов, которые украинские мигранты платят в польский бюджет, составляют примерно 15 млрд злотых, тогда как средства, выплачиваемые им по программе «Семья 800+», это менее 3 млрд злотых.

Наибольшие поступления от граждан Украины — почти 1,65 млрд злотых. Мы писали , что украинцы уплатили больше всего налогов в Польше среди иностранцев. Министерство финансов Польши сообщило, что иностранцы в 2024 году уплатили в Польше более 4,88 млрд злотых налогов.— почти 1,65 млрд злотых.

В 2024 году значительно возросла сумма налогов, уплаченных иностранцами. Так, в прошлом году от уплаты PIT и CIT в госбюджет поступило более 4,884 млрд злотых, в том числе от украинцев — более 1,649 млрд злотых.

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