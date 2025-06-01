В апреле госдолг вырос до 180 млрд долларов — Finance.ua

В апреле госдолг вырос до 180 млрд долларов Сегодня 11:13 — Казна и Политика

В апреле госдолг вырос до 180 млрд долларов

По итогам апреля 2025 года государственный и гарантированный государством долг в гривневом эквиваленте составил 7 480,3 млрд грн, в валютном эквиваленте — 180 млрд долл.

Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев со ссылкой на данные Министерства финансов.

По словам чиновника, в прошлом месяце произошел рост в гривневом расчете на 5% (+357,1 млрд грн), в валютном — на 4,8% (+8,2 млрд долл.).

«За январь — апрель темпы прироста государственного долга составляли: 7,3% (+499,3 млрд. грн.) и 8,4% (+13,9 млрд долл.) соответственно в гривневом и валютном эквиваленте», — говорится в сообщении.

На сколько вырос долг перед ЕС

Гетманцев отметил, что почти весь рост государственного долга за 4 месяца с начала года в валютном эквиваленте составляет увеличение задолженности перед ЕС на сумму 13,1 млрд долл.

По его словам, это объясняется:

укреплением курса евро против доллара более чем на 10% с начала года, что привело к переоценке долларового эквивалента долга, выданного в евро;

привлечением финансирования в рамках инициативы G7ERA, которые считаются как условные долговые обязательства;

привлечением макрофинансовой помощи от ЕС (на сумму 3,3 млрд долл.) в рамках инструмента UkraineFacility.

«Из-за торможения объемов аукционных размещений ОВГЗ прямой внутренний госдолг за первые 4 месяца текущего года сокращался. В гривневом эквиваленте он сократился на 1,8% (-33,4 млрд грн)», — сообщил глава комитета.

Структура государственного долга (на конец апреля 2025 г.):

74,5% - внешний долг, 25,5% - внутренний;

76,4% - долг в валюте (внешний + валютные ОВГЗ), 23,6% - долг в гривне;

67,7% - долг с фиксированной ставкой, 32,3% - долг с переменной ставкой.

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