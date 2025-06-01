Агентство Fitch ухудшило прогноз по экономике Украины: причины — Finance.ua

Агентство Fitch ухудшило прогноз по экономике Украины: причины
Международное агентство Fitch Ratings ожидает замедления экономики Украины в 2025 году из-за войны. Рост цен превысит 10%.
Об этом сообщает международное агентство Fitch Ratings.
Слабый экономический рост и высокая инфляция
Как отмечается в сообщении, восстановление экономики Украины замедлилось: в 2024 году реальный ВВП вырос на 2,9%.
Fitch пересмотрел прогноз роста на 2025 год в сторону снижения до 2,5% по сравнению с 2,9% в предварительном обзоре.
«Это связано с продолжающимся дефицитом рабочей силы, ущербом от атак на газовую инфраструктуру и закрытием Покровской шахты из-за войны», — говорится в публикации.
Национальный банк Украины ужесточил монетарную политику, повысив ключевую ставку на 250 базисных пунктов с декабря 2024 года до 15,5%. Это связано с ростом инфляции до 15,1% в апреле после среднего уровня в 6,5% в 2024 году.
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«Инфляционное давление вызвано неурожаем, ростом тарифов на электроэнергию и повышением цен на услуги мобильной связи. Прогнозируется, что среднегодовая инфляция будет составлять 12,3% в 2025 году и снизится до 6,5% в 2026 году», — прогнозируют в Fitch Ratings.
Значительная иностранная помощь в 2025 году
Аналитики агентства считают, что потребности Украины в финансировании в этом году будут полностью покрыты, при этом будет создан дополнительный буфер ликвидности на будущее.
Чистое внешнее финансирование ожидается на уровне 55 млрд. долларов по сравнению со средним показателем в 25 млрд. долларов в год в 2022—2024 годах. Это объясняется досрочным привлечением прибыли от замороженных активов.
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В программе МВФ предусмотрено формирование валютных резервов за счет иностранной помощи: 9,1 млрд. долларов в 2025 году и 8,4 млрд. долларов для покрытия ожидаемых дефицитов бюджета в 2026—2027 годах.
По мнению Fitch, существует высокая неопределенность с финансированием после 2025 года, поэтому в 2026 году объемы внутренних заимствований возрастут.
Дефицит бюджета останется высоким
Фискальный дефицит Украины сократился до 17,2% ВВП в 2024 году, благодаря высоким бюджетным поступлениям, несмотря на замедление экономики, Fitch прогнозирует рост дефицита до 19,3% ВВП в 2025 году.
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Высокая нагрузка на расходы сохранится и после войны, поскольку Украина, вероятно, сохранит большие вооруженные силы.
Согласно оценке Всемирного банка, на восстановление Украины понадобится 524 млрд. долларов в течение следующего десятилетия, что примерно в 2,8 раза превышает номинальный ВВП страны за 2024 год.
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