Как защитить сбережения от инфляции: ответ НБУ — Finance.ua
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Как защитить сбережения от инфляции: ответ НБУ

Личные финансы
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Как защитить сбережения от инфляции: ответ НБУ
Как защитить сбережения от инфляции: ответ НБУ
Инфляция в последние месяцы в дальнейшем ожидаемо росла. Весной потребительские цены были примерно на 15% выше, чем годом ранее. С чем это связано — рассказали в Нацбанке Украины, а также назвали инструменты, которые помогут защитить сбережения от инфляции.
Продовольственные товары подорожали прежде всего из-за плохих урожаев прошлого года, электроэнергия — из-за последствий российских атак на украинские электростанции, а табачные изделия — из-за планового роста акцизов.
Также в ценах отображается рост расходов бизнеса на оплату труда на фоне нехватки рабочих рук во время войны.

Что будет с ценами в дальнейшем

НБУ прогнозирует, что уже летом инфляция начнет замедляться.
Этому будут способствовать:
  • выше урожаи, которые затормозят рост цен на продовольствие;
  • удешевление нефти в мире, что притормозит подорожание горючего;
  • меры НБУ, которые поддержат устойчивую ситуацию на валютном рынке.
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Как защитить сбережения от инфляции

Для обеспечения должной защиты гривневых сбережений от инфляции НБУ повысил учетную ставку до 15,5%. Также НБУ усилил стимулы для банков привлекать срочные депозиты в гривне.
«Это сработало: банки начали активнее конкурировать за вкладчиков и предлагать более высокие ставки по гривневым депозитам. Сейчас многие банки предлагают гривневые депозиты с доходностью 15% годовых и более (до налогообложения доходов)», — отмечают в НБУ.
Как защитить сбережения от инфляции: ответ НБУ
Привлекательны и вложения в гривневые государственные облигации — около 16% годовых по годовым ОВГЗ. Такие доходы не облагаются налогом.

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НБУ прогнозирует, что инфляция снизится до однозначного уровня в конце этого года, а в 2026 году — до 5%. Согласно опросам, бизнес и население через год ожидают инфляцию на уровне около 10%.
Следовательно, сбережения в гривневых депозитах и ​​ОВГЗ должны обеспечить должную защиту средств от инфляции.

Справка Finance.ua:

  • ФГВФЛ подсчитал, сколько средств держат украинцы на банковских счетах. По состоянию на 1 мая 2025 г. общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей) в банках Украины составила 1,43 трлн грн;
  • по состоянию на 13 мая средняя ставка по 3-месячным вкладам, которую предлагают малые банки, составляет 14,18% годовых. По полугодовым депозитам они платят в среднем больше — 14,63% годовых. Ненамного отстает доходность 9-месячных и годовых вкладов — 14,25% и 14,59% годовых соответственно;
  • статистика также свидетельствует, что украинцы рекордно нарастили вложения в валютные ОВГЗ. Так, с 9 апреля объем долларовых облигаций внутреннего государственного займа в собственности физических лиц стал превышать объемы, находящиеся в собственности банков. ОВГЗ — широко доступная альтернатива банковским депозитам, доход по которой не подлежит налогообложению.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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