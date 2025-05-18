В Нацбанке назвали причины ускорения инфляции — Finance.ua

В Нацбанке назвали причины ускорения инфляции Сегодня 11:14 — Казна и Политика

В Нацбанке назвали причины ускорения инфляции

По данным Госстата, в прошлом месяце инфляция в Украине ускорилась до 5,1% в годовом исчислении, в месячном — на 0,7%.

Об этом сообщили в Национальном банке Украины.

Основные факторы роста цен

В регуляторе отметили, что рост потребительских цен был несколько ниже траектории прогноза Нацбанка.

Ускорение инфляции в прошлом месяце в значительной степени было обусловлено остаточными эффектами худших урожаев прошлого года и дальнейшим повышением цен на алкогольные напитки и табачные изделия.

Проинфляционными факторами оставались высокие затраты бизнеса на оплату труда в условиях нехватки кадров и оживленный потребительский спрос.

Темпы роста цен на сырые продукты питания ускорились до 22,2%.

Быстрее дорожали мука и крупы, фрукты и овощи (прежде всего борщевого набора) из-за низкого предложения качественной продукции.

Читайте также Промышленная инфляция достигла максимума с начала войны: будет ли снижение

Дополнительным фактором было и смещение сезонности спроса на отдельные продукты питания, прежде всего яйца, из-за Пасхи, которая в этом году пришлась на апрель (в 2024 году — на май).

Рост стоимости непродовольственных товаров замедлился до 3,8% г/г.

Этому способствовало, в частности, сохранение устойчивой ситуации на валютном рынке.

Инфляция услуг осталась на достаточно высоком уровне (14,6% г/г) прежде всего из-за дальнейшего роста заработных плат и устойчивого потребительского спроса.

Читайте также Инфляция в ЕС замедляется второй месяц подряд

По сравнению с мартом быстрее росла стоимость услуг ресторанов и гостиниц, транспортных и финансовых услуг.

Замедлился рост цен на услуги по личному уходу и страховые услуги.

Административно-регулируемые цены выросли на 19,5%.

Более быстрое повышение стоимости подакцизной продукции было обусловлено:

дальнейшим ростом производственных издержек;

налоговыми изменениями (повышением акцизов и переводом их в евро), вступившими в силу в конце марта 2025;

применением коэффициента 1,1 к минимальному налоговому обязательству (с 01.04.25 по 31.12.25) для производителей и импортеров табачной продукции;

усилением мер борьбы с теневым предложением.

Темпы роста цен на горючее замедлились до 3,7%.

Читайте также НБУ назвал ключевые риски для инфляционной динамики и экономического развития

В апреле рост цен на горючее замедлился по сравнению с мартом из-за удешевления нефти в мире.

В то же время постепенное возрастание спроса и укрепление курса евро оказывали повышающее давление на цены.

Прогноз по инфляции

Как отметили в НБУ, рост потребительских цен в апреле продолжался, однако наблюдались и признаки ослабления ценового давления.

Фактические показатели как общей, так и базовой инфляции в апреле были несколько ниже, чем предполагалось прогнозом НБУ.

Читайте также Биткоин отреагировал ростом на замедление инфляции в США

Помесячная динамика инфляции, скорректированная на сезонность, также свидетельствовала об ослаблении ценового давления.

«В соответствии с прогнозом НБУ, летом инфляция должна вернуться на траекторию снижения и уже в конце года замедлиться до однозначного уровня», — говорится в сообщении.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.