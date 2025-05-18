В Нацбанке назвали причины ускорения инфляции — Finance.ua

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В Нацбанке назвали причины ускорения инфляции

Казна и Политика
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В Нацбанке назвали причины ускорения инфляции
В Нацбанке назвали причины ускорения инфляции
По данным Госстата, в прошлом месяце инфляция в Украине ускорилась до 5,1% в годовом исчислении, в месячном — на 0,7%.
Об этом сообщили в Национальном банке Украины.

Основные факторы роста цен

В регуляторе отметили, что рост потребительских цен был несколько ниже траектории прогноза Нацбанка.
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Ускорение инфляции в прошлом месяце в значительной степени было обусловлено остаточными эффектами худших урожаев прошлого года и дальнейшим повышением цен на алкогольные напитки и табачные изделия.
Проинфляционными факторами оставались высокие затраты бизнеса на оплату труда в условиях нехватки кадров и оживленный потребительский спрос.

Темпы роста цен на сырые продукты питания ускорились до 22,2%.

Быстрее дорожали мука и крупы, фрукты и овощи (прежде всего борщевого набора) из-за низкого предложения качественной продукции.
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Дополнительным фактором было и смещение сезонности спроса на отдельные продукты питания, прежде всего яйца, из-за Пасхи, которая в этом году пришлась на апрель (в 2024 году — на май).
Рост стоимости непродовольственных товаров замедлился до 3,8% г/г.
Этому способствовало, в частности, сохранение устойчивой ситуации на валютном рынке.
Инфляция услуг осталась на достаточно высоком уровне (14,6% г/г) прежде всего из-за дальнейшего роста заработных плат и устойчивого потребительского спроса.
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По сравнению с мартом быстрее росла стоимость услуг ресторанов и гостиниц, транспортных и финансовых услуг.
Замедлился рост цен на услуги по личному уходу и страховые услуги.

Административно-регулируемые цены выросли на 19,5%.

Более быстрое повышение стоимости подакцизной продукции было обусловлено:
  • дальнейшим ростом производственных издержек;
  • налоговыми изменениями (повышением акцизов и переводом их в евро), вступившими в силу в конце марта 2025;
  • применением коэффициента 1,1 к минимальному налоговому обязательству (с 01.04.25 по 31.12.25) для производителей и импортеров табачной продукции;
  • усилением мер борьбы с теневым предложением.
Темпы роста цен на горючее замедлились до 3,7%.
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В апреле рост цен на горючее замедлился по сравнению с мартом из-за удешевления нефти в мире.
В то же время постепенное возрастание спроса и укрепление курса евро оказывали повышающее давление на цены.

Прогноз по инфляции

Как отметили в НБУ, рост потребительских цен в апреле продолжался, однако наблюдались и признаки ослабления ценового давления.
Фактические показатели как общей, так и базовой инфляции в апреле были несколько ниже, чем предполагалось прогнозом НБУ.
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Помесячная динамика инфляции, скорректированная на сезонность, также свидетельствовала об ослаблении ценового давления.
«В соответствии с прогнозом НБУ, летом инфляция должна вернуться на траекторию снижения и уже в конце года замедлиться до однозначного уровня», — говорится в сообщении.
По материалам:
Finance.ua
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