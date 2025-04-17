НБУ назвал ключевые риски для инфляционной динамики и экономического развития — Finance.ua

НБУ назвал ключевые риски для инфляционной динамики и экономического развития Сегодня 16:44 — Казна и Политика

НБУ назвал ключевые риски для инфляционной динамики и экономического развития

Российская агрессия и дальше угрожает долгосрочным снижением экономического потенциала страны, в частности из-за потерь людей, территорий и производств. Скорость возврата экономики в нормальные условия функционирования будет зависеть от характера и продолжительности боевых действий.

Об этом пишет НБУ.

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Основные риски, вызванные российской агрессией, остаются неизменными:

возникновение дополнительных бюджетных нужд, прежде всего для поддержания обороноспособности;

дальнейшее повреждение инфраструктуры, прежде всего энергетической, что будет ограничивать экономическую активность и давить на цены со стороны себестоимости производства продукции;

углубление негативных миграционных тенденций и дальнейшее расширение дефицита рабочей силы на внутреннем рынке труда, которое все сильнее будет ограничивать долгосрочный потенциал экономики.

Эти риски дополнительно усиливаются из-за роста геополитической неопределенности и активизации деглобализации, в том числе из-за стремительного обострения торговых противостояний в мире. Если эти процессы будут длительными, будут иметь тенденцию к дальнейшему нарастанию и сопровождаться стремительной политической поляризацией стран, внешняя среда может быть менее благоприятной, чем предусмотрено текущим макропрогнозом. Это может угрожать более существенным и продолжительным, чем ожидается, ослаблением мировой экономики и внешнего спроса, а также изменениями в ритмичности международного финансирования.

В то же время торгово-политические противостояния в зависимости от их характера и масштаба могут предоставить украинской экономике и определенные преимущества. Речь идет, в частности, о возможном снижении цен на энергоресурсы на фоне охлаждения мировой экономики, увеличении спроса на украинские металлы и оборонные технологии в условиях роста напряженности между странами, а также более активном использовании транспортного и инвестиционного потенциала Украины с учетом возможной перестройки логистических и производственных цепочек.

Дополнительным компенсатором может быть и высокий уровень адаптивности украинского бизнеса, что должно способствовать перенаправлению экспорта на более доступные рынки.

Сохраняется и вероятность реализации ряда других положительных сценариев. Они связаны, прежде всего, с усилением финансовой поддержки партнеров (в том числе за счет использования основной суммы обездвиженных российских активов) и усилий международного сообщества по обеспечению справедливого и длительного мира для Украины.

Возможно также дальнейшее ускорение евроинтеграционных процессов и восстановления инфраструктуры, в том числе энергетической.

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