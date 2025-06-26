НБУ изменил систему контроля за деятельностью банков в сфере наличного обращения — Finance.ua

НБУ изменил систему контроля за деятельностью банков в сфере наличного обращения Сегодня 15:45 — Казна и Политика

НБУ изменил систему контроля за деятельностью банков в сфере наличного обращения

Национальный банк внес изменения в систему контроля за деятельностью банков в сфере наличного обращения.

Регулятор уточнил и дополнил требования к организации и порядку проведения Национальным банком плановых и внеплановых выездных проверок банков по вопросам наличного оборота.

Постановление № 62 вступает в силу с 27 июня 2025 года.

О чем идет речь

Речь идет о проверках, направленных на обеспечение контроля за соблюдением банками требований Национального банка к кассовой работе, инкассации средств и перевозке валютных ценностей, защите помещений банков.

Изменениями Национальный банк определил:

порядок публичного информирования о проведении проверок банков;

право и порядок создания при проверке необходимых для проведения документов в бумажной и электронной формах, информации в форме копий данных / части данных видеоархива из системы технологического видеоконтроля;

обязательные сведения для документов в бумажной форме, которые составляются во время проверки;

требования по обеспечению инспекторам доступа к необходимой документации и содействию в проведении проверки;

расширение полномочий Национального банка относительно проведения внеплановых проверок банков по вопросам наличного обращения, в частности с учетом оснований, связанных с отнесением банка к категории проблемных, и потребностью в проверке выполнения банком установленных Национальным банком требований и/или ограничений;

процедуру уведомления объекта проверки о начале осуществления административного производства (при составлении справки о проверке, в которой зафиксированы обстоятельства, которые могут быть основанием для принятия Национальным банком административного акта относительно объекта проверки);

условия, при которых инспекторы должны составлять акт о недопуске и акт о препятствии в случае препятствования проведению проверки.

НБУ также конкретизировал и дополнил другие требования, определяющие ход проведения проверок банков по вопросам наличного обращения.

Для чего это

Реализация этого документа повысит качество организации проведения проверок по вопросам наличного обращения на разных ее этапах (планирование, организация, проведение, применение мер воздействия).

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