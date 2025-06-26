Налоговая получила первые CbC-отчеты от иностранных юрисдикций: что нужно знать — Finance.ua
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Налоговая получила первые CbC-отчеты от иностранных юрисдикций: что нужно знать

Казна и Политика
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Налоговая получила первые CbC-отчеты от иностранных юрисдикций: что нужно знать
Налоговая получила первые CbC-отчеты от иностранных юрисдикций: что нужно знать
Государственная налоговая служба Украины получила первые международные отчеты по форме Country-by-Country (CbC) — их уже подала 21 страна.
Об этом сообщила пресс-служба налоговой.
Отметим, обмен CbC отчетами происходит из-за вступления в силу с 4 июля 2024 Многостороннего соглашения компетентных органов об автоматическом обмене отчетами CbC (Multilateral Competent Authority Agreement — ​​CbC MCAA). Выявленные недостатки передаются государствам-партнерам в соответствии с положениями.

Зачем это нужно

CbC-отчетность — один из инструментов международного налогового контроля, позволяющий отслеживать деятельность транснациональных групп компаний в разрезе стран.
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Украинские налоговики используют эту информацию для контроля трансфертного ценообразования, проверки отчетности и выявления налоговых рисков.
На основе сообщений об участии в международных группах компаний (МГК) налоговая служба определяет, кто из налогоплательщиков обязан представлять CbC-отчет.

Когда и как подавать отчет

  • Плательщики, осуществляющие контролируемые операции, должны ежегодно до 1 октября подавать уведомление об участии в МГК.
  • Сам отчет CbC подается не позднее чем через 12 месяцев после окончания финансового года, установленного материнской компанией.
  • Если финансовый год не определен — отчет следует подать в течение 12 месяцев после окончания календарного года.

Что проверяет ГНС

Налоговая служба анализирует поданные отчеты на соответствие украинскому законодательству: проверяет их на полноту, точность и соблюдение требований Налогового кодекса. Если выявляют ошибки или неточности, плательщик получит уведомление с требованием подать уточнение или объяснение — в течение 30 дней.
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Если у Украины нет действующего соглашения об автоматическом обмене (QCAA) с юрисдикцией налогового резидентства материнской компании, отчет CbC за 2024 год должен подавать украинский резидент самостоятельно. На конец 2024 года такое соглашение еще не действует, в частности, с США, Канадой и Израилем.

Штрафы за нарушения

За неподачу, несвоевременную подачу или подачу недостоверной информации в отчетах CbC или уведомлениях об участии в МГК предусмотрены штрафы согласно статье 120 Налогового кодекса Украины — в размере 3% от суммы контролируемых операций, по которым не была подана документация.
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Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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