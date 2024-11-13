Налоги частного инвестора и CRS: о чем следует знать — Finance.ua

Налоги частного инвестора и CRS: о чем следует знать Вчера 21:33 — Личные финансы

Налоги частного инвестора и CRS: о чем следует знать

CRS (Common Reporting Standard) — это стандарт обмена финансовой информацией для налоговых целей. 2024 год стал первым годом, в котором Украина получила и послала информацию как сторона многосторонней конвенции среди стран, подписавших соглашение об этом обмене.

Что нужно знать инвесторам о стандарте CRS — рассказала адвокат, эксперт по международному налогообложению Александра Никитина во время конференции «Жить на проценты», состоявшейся 9 ноября в Киеве.

Кого касается CRS?

«Ну, если мы говорим об украинском поле, то прежде всего CRS касается нерезидентов. Для чего он возник? Для того чтобы налоговые службы той или иной страны имели возможность получать информацию об иностранных доходах собственных резидентов, чтобы потом задавать вопросы «Откуда эти средства?», — рассказывает Никитина.

По словам эксперта, это касается физических лиц, которые имеют банковские счета за границей и которые при открытии счета отметили украинское резидентство. А таких большинство — все выезжавшие во время войны и открывавшие счета отмечали украинское резидентство. И если на этих счетах были средства, то, скорее всего, вы попали в CRS.

В 2024 году попали только те, кто имел на середину 2023-го остаток более миллиона долларов , то есть так называемые физические лица высокой стоимости.

, то есть так называемые физические лица высокой стоимости. Но на следующий год под CRS попадут все.

«И так же в отношении лиц, являющихся нерезидентами и имеющих счета в украинских банках с остатком выше миллиона долларов на 30 июня 23 года — о них всех украинская налоговая направила информацию в страны их налогового резидентства.

Вообще CRS будет работать и в отношении физических лиц, и в отношении юридических лиц, но юридические лица будут попадать, только если остаток будет превышать 250 тысяч долларов на конец отчетного периода", — уточнила Никитина.

Как это происходит?

1. Финансовые учреждения устанавливают наличие налогового резидента.

Финансовые учреждения, к которым относятся инвестиционные компании, банки, пенсионные фонды, должны проверить своего клиента. Определить, есть ли у человека альтернативное налоговое резидентство. Здесь важно знать, что если в 2024 году за сокрытие информации о наличии альтернативного резидентства еще нет санкций, то со следующего года таких лиц будут штрафовать при условии, что вы не предоставите информацию о вашем альтернативном посадочном резидентстве. Размер штрафа — 100 тыс. минимальных заработных плат.

«То есть если банк просит вас заполнить анкету, и вы в ней решили не отметить, что у вас есть вид на жительство в Словакии или, например, вы стали налоговым резидентом Кипра по правилу 60 дней и т. д. , будьте готовы к тому, что если это выяснится (а технически это возможно), то к вам могут прийти со штрафом», — говорит Никитина.

2. Установление и отправка информации в налоговую.

Если речь идет о банковских счетах, то устанавливается информация об остатках на них. Если речь идет об инвестиционных счетах, то это сумма валового дохода, попавшая на такой счет в течение отчетного периода.

Далее эта информация передается в украинскую налоговую, которая в свою очередь через защищенные каналы направляет эту информацию в налоговые органы стран, с которыми Украина осуществляет этот обмен.

Такой обмен является ежегодным и автоматическим, то есть независимо ни от чего учреждения собирают информацию и отправляют ее.

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«У меня были запросы от очень креативных клиентов, которые говорили — ну хорошо, если это информация об остатке на конец года, я могу обнулить счет, и налоговая получит ноль. Но что делает налоговая? Они получают информацию с реквизитами счета. Что мешает налоговой направить персональный запрос по человеку? Отсутствие информации, отсутствие реквизитов счета. Потому что в рамках CRS налоговая получает такую ​​информацию: фамилию, имя, отчество, налоговый номер, номер счета, названия финансового учреждения и остаток — условно ноль. Затем налоговая заходит в социальные сети этого человека, или его жены, или его ребенка, и видит криптопортфель, отдых на Мальдивах или чем еще обычно хвастаются инфоцыгане… Налоговая поднимает налоговую декларацию этого человека и видит там ноль. И вот здесь начинается самое интересное: она направляет запрос человеку, чтобы тот объяснил, откуда у него доходы. Во-вторых, запрос иностранному финансовому учреждению, уже имея все необходимые реквизиты, с просьбой предоставить расширенную информацию об обороте по этому счету за определенный период. И она эту информацию получит, потому что наши налоговики уже научились формулировать эти запросы, проанализирует и придет к физлицу с уведомлением о сумме к начислению. Так они планируют делать…», — поделилась кейсом Никитина.

Чего ждать?

«Будем наблюдать… Скорее всего, массированной кампании не будет. Так как налоговая не умеет еще работать с физическими лицами, им не хватает персонала, они не умеют считать КПД (коэффициент полезного действия. — Ред.). Условно говоря, преследование физического лица — оправдано ли оно теми деньгами, которые они могут с этого физического лица получить? Поэтому пока риск невысокий. Но всем тем, кто реально имеет там доходы, надо понимать, что даже если не в этом году, то в следующем — скорее всего, эта информация попадет в Украину», — рассказала эксперт.

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