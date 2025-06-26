Только 10% закупок в 2024 году были конкурентными — отчет Минэкономики — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Только 10% закупок в 2024 году были конкурентными — отчет Минэкономики

Казна и Политика
37
Только 10% закупок в 2024 году были конкурентными — отчет Минэкономики
Только 10% закупок в 2024 году были конкурентными — отчет Минэкономики
Счетная палата проанализировала ежегодный отчет Министерства экономики за 2024 год о функционировании системы публичных закупок. Анализ выявил ряд недостатков отчетности и системные проблемы в публичных закупках.
Одним из ключевых замечаний стало то, что отчет охватывает только закупки, произведенные через электронную систему (ЭКЗ) Prozorro. Закупки, произведенные вне системы, в частности, допороговые, оборонные или по упрощенной процедуре в отчете не отражены.
Читайте также
По данным Минэкономики, в 2024 году было произведено более 3,3 миллиона закупок, но через ЭСЗ прошло всего 340 тысяч, это 10,3% от общего количества. По сумме это 637,1 млрд грн, или 67,8% от общего объема. Остальные закупки были без использования системы и без конкуренции.
Даже среди закупок, проведённых через Prozorro, конкурентными можно считать не все. Половина из них прошла с привлечением только одного участника. А открытые торги провели всего 11 раз. Это 0,0003% от всех закупок, что в шесть раз меньше, чем в 2023 году.
Читайте также
Счетная палата отмечает, что отчет Минэкономики хоть и отвечает формальным требованиям, но не содержит аналитического анализа.

Рекомендации от Счетной палаты

По итогам анализа Минэкономики предложено:
  • внести изменения в методологию подготовки отчета, в частности, уточнить определение понятия «система публичных закупок»;
  • обновить методические рекомендации с акцентом на выводы и структуру документа;
  • обработать возможность включения в отчет полной информации, включая оборонные закупки и закупки до 50 тыс. грн.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems