Только 10% закупок в 2024 году были конкурентными — отчет Минэкономики Сегодня 16:22 — Казна и Политика

Только 10% закупок в 2024 году были конкурентными — отчет Минэкономики

Счетная палата проанализировала ежегодный отчет Министерства экономики за 2024 год о функционировании системы публичных закупок. Анализ выявил ряд недостатков отчетности и системные проблемы в публичных закупках.

Одним из ключевых замечаний стало то, что отчет охватывает только закупки, произведенные через электронную систему (ЭКЗ) Prozorro. Закупки, произведенные вне системы, в частности, допороговые, оборонные или по упрощенной процедуре в отчете не отражены.

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По данным Минэкономики, в 2024 году было произведено более 3,3 миллиона закупок, но через ЭСЗ прошло всего 340 тысяч, это 10,3% от общего количества. По сумме это 637,1 млрд грн, или 67,8% от общего объема. Остальные закупки были без использования системы и без конкуренции.

Даже среди закупок, проведённых через Prozorro, конкурентными можно считать не все. Половина из них прошла с привлечением только одного участника. А открытые торги провели всего 11 раз. Это 0,0003% от всех закупок, что в шесть раз меньше, чем в 2023 году.

Счетная палата отмечает, что отчет Минэкономики хоть и отвечает формальным требованиям, но не содержит аналитического анализа.

Рекомендации от Счетной палаты

По итогам анализа Минэкономики предложено:

внести изменения в методологию подготовки отчета, в частности, уточнить определение понятия «система публичных закупок»;

обновить методические рекомендации с акцентом на выводы и структуру документа;

обработать возможность включения в отчет полной информации, включая оборонные закупки и закупки до 50 тыс. грн.

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