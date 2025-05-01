Счетная палата выявила нарушений на 217 миллиардов гривен: в каких сферах больше всего недостатков — Finance.ua
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Счетная палата выявила нарушений на 217 миллиардов гривен: в каких сферах больше всего недостатков

Казна и Политика
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Счетная палата выявила нарушений на 217 миллиардов гривен: в каких сферах больше всего недостатков
Счетная палата выявила нарушений на 217 миллиардов гривен: в каких сферах больше всего недостатков
В 2024 году Счетная палата проверила почти 3,7 трлн грн публичных средств — в пять раз больше, чем в 2023 году. Общая сумма выявленных нарушений составила более 217 млрд грн.
Об этом свидетельствует отчет Счетной палаты за 2024 год.
Инфографика: Счетная палата
Инфографика: Счетная палата
В результате проверок аудиторы выявили нарушения и недостатки на общую сумму 217,5 млрд грн.
  • 205,5 млрд грн — неэффективное управление средствами и государственным имуществом;
  • 8,7 млрд грн — нарушение бюджетного и другого законодательства;
  • 3,3 млрд грн — проблемы с поступлениями в бюджет.
Наибольшее количество нарушений выявлено в сферах национальной безопасности и обороны (184,4 млрд грн), экономики (23,5 млрд грн), госуправления (3,8 млрд грн) и экологии (2,7 млрд грн).
Инфографика: Счетная палата
Инфографика: Счетная палата
В среднем один аудитор проверил 11,1 млрд грн и выявил нарушений на 677,6 млн грн. На каждую 1 грн, израсходованную на деятельность Счетной палаты, приходится:
  • 7100 грн проверенных средств;
  • 435 грн выявленных нарушений.
В результате выполнения рекомендаций Палаты удалось устранить нарушения на сумму более 4,6 млрд грн, что почти в 9 раз превышает ее годовой бюджет.
Инфографика: Счетная палата
Инфографика: Счетная палата
Палата подала 574 рекомендации, часть из которых уже выполнена, остальные — в процессе реализации. Предложения институции учтены при принятии 5 законов и 38 решений правительства. Также по результатам проверок были открыты уголовные производства или добавлены материалы к уже имеющимся.
Инфографика: Счетная палата
Инфографика: Счетная палата
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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