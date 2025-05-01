Счетная палата выявила нарушений на 217 миллиардов гривен: в каких сферах больше всего недостатков — Finance.ua

Счетная палата выявила нарушений на 217 миллиардов гривен: в каких сферах больше всего недостатков Сегодня 17:19 — Казна и Политика

Счетная палата выявила нарушений на 217 миллиардов гривен: в каких сферах больше всего недостатков

В 2024 году Счетная палата проверила почти 3,7 трлн грн публичных средств — в пять раз больше, чем в 2023 году. Общая сумма выявленных нарушений составила более 217 млрд грн.

Об этом свидетельствует отчет Счетной палаты за 2024 год.

Инфографика: Счетная палата

В результате проверок аудиторы выявили нарушения и недостатки на общую сумму 217,5 млрд грн.

205,5 млрд грн — неэффективное управление средствами и государственным имуществом;

8,7 млрд грн — нарушение бюджетного и другого законодательства;

3,3 млрд грн — проблемы с поступлениями в бюджет.

Наибольшее количество нарушений выявлено в сферах национальной безопасности и обороны (184,4 млрд грн), экономики (23,5 млрд грн), госуправления (3,8 млрд грн) и экологии (2,7 млрд грн).

Инфографика: Счетная палата

В среднем один аудитор проверил 11,1 млрд грн и выявил нарушений на 677,6 млн грн. На каждую 1 грн, израсходованную на деятельность Счетной палаты, приходится:

7100 грн проверенных средств;

435 грн выявленных нарушений.

В результате выполнения рекомендаций Палаты удалось устранить нарушения на сумму более 4,6 млрд грн, что почти в 9 раз превышает ее годовой бюджет.

Инфографика: Счетная палата

Палата подала 574 рекомендации, часть из которых уже выполнена, остальные — в процессе реализации. Предложения институции учтены при принятии 5 законов и 38 решений правительства. Также по результатам проверок были открыты уголовные производства или добавлены материалы к уже имеющимся.

Инфографика: Счетная палата

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