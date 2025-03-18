В Счетной палате назвали сумму помощи США Украине с начала войны — Finance.ua

В Счетной палате назвали сумму помощи США Украине с начала войны Сегодня 12:18 — Казна и Политика

В Счетной палате назвали сумму помощи США Украине с начала войны

Помощь Соединенных Штатов Америки составляла значительную часть международной поддержки Украины на протяжении 2022−2024 годов. Общая сумма прямой бюджетной поддержки, предоставленной правительством США в течение указанного периода — более $30 млрд.

Об этом сообщает Счетная палата.

Средства реализовали через несколько основных соглашений:

Проект «Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине» (PEACE in Ukraine) — $27,05 млрд, из них для ПФУ — $12,7 млрд. Дополнительное соглашение № 8 к Соглашению о выполнении задачи в сфере развития (09.07.2022 № TF0B9122) — $1,7 млрд. Грант Целевого фонда многостороннего донорского сотрудничества (21.04.2022 № TF0B8350) — $1,1 млрд.

«Счетная палата в рамках четырех аудитов провела проверку использования части прямой бюджетной поддержки США Украины. Партнерские средства позволили избежать кризиса в сфере социальных выплат, своевременно выплачивать пенсии и заработные платы, поддержать систему здравоохранения и обеспечить базовые гуманитарные потребности населения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что аудит подтвердил целевое использование грантовых средств на обеспечение базовых потребностей населения, в частности, на оплату труда педагогов и медицинских работников.

В то же время аудиты выявили ряд факторов, устранение которых будет способствовать в будущем большей эффективности использования средств, в том числе и международной поддержки, и лучшему функционированию соответствующих государственных систем в целом.

Основные выводы по результатам аудитов

Медицинские услуги

На выполнение рекомендаций Счетной палаты, предоставленных по результатам аудита, в 2024 году в бюджет вернули 14,6 млн грн ($500 тыс.), что составляет 75% переплаченных по пакету медицинских услуг «Обеспечение сохранения кадрового потенциала для оказания медицинской помощи» средств.

Аудиту НСЗУ обнаружил переплату в размере 46,8 млн грн ($1,6 млн), из которых по состоянию на 05.03.2025 возмещено уже 4,3 млн грн ($140 тыс.).

Верификация получателей помощи

Министерство экономики верифицировало лиц, которые неправомерно получили помощь через Программу «єПідтримка». Возмещено 122,7 млн ​​грн ($4,2 млн) от 19 тыс. лиц.

Улучшение работы Пенсионного фонда

Были ограничены специальные пенсии, превышающие максимальный размер. Введено электронное обращение документов получателей пенсий, выехавших на постоянное место жительства за границу. Утверждены Методические рекомендации по перечислению средств учреждениям, где лица находятся на полном государственном содержании. Усовершенствован механизм назначения и выплаты доплаты неработающим пенсионерам за проживание в зоне радиоактивного загрязнения на период действия военного положения в Украине.

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