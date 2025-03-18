ЕС прорабатывает детали плана, предусматривающего военную помощь Украине на €40 млрд — Каллас Сегодня 10:42 — Казна и Политика

ЕС прорабатывает детали плана, предусматривающего военную помощь Украине на €40 млрд — Каллас

В Евросоюзе есть широкая политическая поддержка оборонной инициативы для Украины, которая предусматривает дополнительную военную помощь на €40 млрд, но ЕС должен быстро продвигаться в ее реализации, чтобы Украина могла защитить себя от агрессии рф.

Об этом в Брюсселе на пресс-конференции по итогам Совета министров ЕС по иностранным делам заявила высокая представительница ЕС по внешним отношениям и политике безопасности Кая Каллас.

«По Украине есть широкая политическая поддержка оборонной инициативы в 40 миллиардов (евро). Безусловно, сейчас дискуссия идет вокруг деталей. Во время прошлого Европейского совета мы получили формулировку, которая должна двигаться быстро с этой инициативой. Мы уже проделали определенную работу по этому поводу и, будем надеяться, сможем продвигаться вперед. Потому что все понимают, что мы должны продемонстрировать нашу решимость по поддержке Украины прямо сейчас, чтобы они могли защитить себя», — подчеркнула представительница ЕС.

Она отметила, что европейские чиновники приветствовали результаты переговоров в Джидде между украинской и американской делегациями, и добавила, что сейчас «мяч на стороне рф», хотя сама россия демонстрирует, что на самом деле не стремится к миру и готова выдвигать лишь новые условия.

Читайте также В ЕС предлагают создать фонд в размере до 40 млрд евро для военной помощи Украине — Euractiv

«Мы видим сейчас, что россия действительно не хочет мира. Также понятно, что россии действительно нельзя доверять. Они воспользуются этой возможностью, чтобы выдвигать различные требования, которые мы уже видели раньше, — они требуют выполнения главных целей, которые ставили перед собой. Так что будем смотреть, как это будет развиваться дальше», — отметила Каллас.

Отвечая на вопрос, готова ли европейская сторона представить свою делегацию на переговорах по завершению войны, высокая представительница ЕС отметила, что в настоящее время не существует настоящего стола переговоров, доминирует «челночная» дипломатия, поскольку россия не готова к мирному урегулированию.

Читайте также Помощь Украине vs импорт российского газа и нефти: сколько денег потратили страны ЕС

«Мы обсуждали этот вопрос (о привлечении ЕС к переговорам. — Ред.) с разными нашими партнерами. Сейчас существует действительно „челночная“ дипломатия, поэтому пока нет реального стола переговоров. На прошлой неделе мы также встречались с нашими американскими коллегами и озвучили беспокойство по поводу разных элементов, которые могут быть нарушены россиянами, и это беспокойство должно учитываться. Но сейчас, как мы видим, еще нет стола переговоров, потому что россия не пришла за стол переговоров», — сказала Каллас.

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.