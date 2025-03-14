В ЕС предлагают создать фонд в размере до 40 млрд евро для военной помощи Украине — Euractiv Сегодня 11:45 — Казна и Политика

В ЕС предлагают создать фонд в размере до 40 млрд евро для военной помощи Украине — Euractiv

В Европейском Союзе предлагается создать добровольный фонд в размере от 20 до 40 млрд евро для военной помощи Украине. Это необходимо, чтобы избежать вето со стороны Венгрии.

С соответствующим документом ознакомилось издание Euractiv

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В документе говорится, что странам блока «рекомендуется оказать военную поддержку Украине в 2025 году на сумму не менее 20 млрд евро и потенциально довести ее до 40 млрд евро в зависимости от потребностей Украины».

В качестве первого шага лидеры должны договориться о выделении 5 млрд евро на закупку 2 миллионов единиц крупнокалиберных артиллерийских боеприпасов.

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Каждая страна будет участвовать в соответствии со своим экономическим весом — внося вклад либо деньгами, либо в натуральной форме.

Приоритетом должны стать крупнокалиберные артиллерийские боеприпасы, системы ПВО, ракеты, беспилотники, истребители и поддержка бригад ВСУ.

Создание фонда лидеры Евросоюза будут обсуждать на саммите на следующей неделе. Крайний срок выражения странами заинтересованности — 30 апреля.

Слово і Діло По материалам:

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