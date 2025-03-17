В Берлине рассказали о пакете военной помощи на €3 миллиарда, который может получить Украина — Finance.ua

В Берлине рассказали о пакете военной помощи на €3 миллиарда, который может получить Украина Сегодня 17:40 — Казна и Политика

Пакет военной помощи Украине на 3 млрд евро, который, как ожидается, будет разблокирован в ближайшие дни, предусматривает поставки техники и материалов как в краткосрочной, так и в более отдаленной перспективе.

Об этом рассказал на брифинге в понедельник спикер федерального правительства Штеффен Гебештрайт.

По словам представителя правительства ФРГ, речь идет преимущественно об оружии, часть которого нужно сначала изготовить, другая часть — это боеприпасы, которые могут быть переданы относительно быстро.

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«Предпочтительно речь идет о системах (ПВО) IRIS-T, которые могут быть изготовлены только в ближайшие два года и затем поставлены. Речь идет о ракетах для ЗРК Patriot, которые тоже сначала нужно изготовить. Следовательно, это смесь непрерывно доставленных боеприпасов, а также боеприпасов, которые нужно заказать сейчас, чтобы их можно было доставить через один-два года», — пояснил Гебештрайт.

Он уточнил, что производство систем IRIS-T сейчас очень загружено, ожидается, что эти дополнительные системы будут доступны для передачи ориентировочно в 2027 году. Также достаточно загружено производство ракет для систем Patriot. В то же время, боеприпасы для артиллерии и прочее, что также предусматривается в пакете, может быть доставлено уже в ближайшие недели.

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Что касается финансирования, то после голосования в Бундестаге во вторник предложение должно быть передано на рассмотрение Министерства финансов, которое должно все проверить с правовой и юридической точки зрения и вернуть представление в бюджетный комитет парламента. Если оно будет одобрено, а сейчас все указывает на это, заметил Гебештрайт, по пути предоставления денег не будет препятствий. Тогда Минобороны будет решать о формировании собственно пакета, который может состояться очень быстро, до конца марта.

«А потом нам придется подождать и посмотреть, сколько времени займет процесс, прежде чем некоторые части пакета можно будет доставить в ближайшие несколько месяцев», — сказал спикер.

Укрінформ По материалам:

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