Государственный долг Украины вырос на миллиард долларов — Finance.ua

Государственный долг Украины вырос на миллиард долларов Сегодня 15:03 — Казна и Политика

Государственный долг Украины вырос на миллиард долларов

За май Украина увеличила госдолг на 1 млрд грн. Так, на 31 мая 2025 года государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 7 515,21 млрд грн, или 180,97 млрд дол. США.

Об этом сообщило Министерство финансов Украины.

Из этой суммы:

внешний долг — 5584,80 млрд грн (74,31% общей суммы государственного и гарантированного государством долга), или 134,48 млрд дол. США;

внутренний долг — 1930,41 млрд грн (25,69%), или 46,48 млрд дол. США.

Как отмечают в Минфине, в течение мая 2025 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 34,88 млрд грн и в долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг увеличился на 1 млрд долларов США.

Показатели госдолга Украины, зафиксированные Минфином, по состоянию на 31.05.25:

общий госдолг — 7 239,17 млрд грн (96,33% общей суммы государственного и гарантированного государством долга), или 174,32 млрд дол. США;

государственный внешний долг — 5 387,51 млрд грн (71,69% общей суммы государственного и гарантированного государством долга), или 129,73 млрд дол. США;

государственный внутренний долг составил 1851,66 млрд грн (24,64% общей суммы государственного и гарантированного государством долга), или 44,59 млрд дол. США.

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Гарантированный государством долг Украины составил 276,04 млрд грн (3,67%), или 6,65 млрд дол. США, в частности:

гарантированный государством внешний долг — 197,29 млрд грн (2,63%), или 4,75 млрд дол. США;

гарантированный государством внутренний долг — 78,75 млрд грн (1,05%), или 1,90 млрд дол.

Напомним, объем государственного и гарантированного государством долга рассчитывается в денежной форме как непогашенная номинальная стоимость долговых обязательств в валюте кредита (ссуды). Состояние государственного и гарантированного государством долга определяется в гривнах и долларах США по курсу Национального банка на последний день отчетного периода и включает операции за этот день.

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