Каждая шестая гривна бюджета идет на погашение госдолга — Finance.ua

Каждая шестая гривна бюджета идет на погашение госдолга Сегодня 12:14 — Казна и Политика

Каждая шестая гривна бюджета идет на погашение госдолга

В первом квартале 2025 года на погашение и обслуживание государственного долга Украина потратила каждую шестую гривну, поступившую в бюджет. В то же время в Министерстве финансов до сих пор не утвердили Программу управления долгом на 2025 год.

Об этом свидетельствует отчет Счетной палаты.

Госдолг

По состоянию на конец марта государственный и гарантированный государством долг вырос на 2% и достиг 7,1 трлн грн. Расходы на его обслуживание оказались на 15% ниже, чем планировалось.

Инфографика: rp.gov.ua

ВВП

Реальный ВВП в январе-марте вырос всего на 0,5%, хотя на весь год правительство прогнозировало рост на 2,7%. Одной из главных причин стало сокращение экспорта — на 8,7%. Больше всего упал экспорт продовольствия, сырья и железной руды. «Это создает риск непоступления запланированных доходов на этот год», — подчеркнули в Счетной палате.

Впрочем, возрос экспорт товаров с более высокой добавленной стоимостью, в частности, продукции химпрома, древесины, машиностроения. Доля таких товаров в общем экспорте поднялась до 15,2%.

Международная помощь

Государственный бюджет в первом квартале получил 926,2 млрд грн доходов — на 44,3% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Рост обеспечили преимущественно собственные поступления бюджетных учреждений — их объем вырос в 2,2 раза и составил почти треть всех доходов. При этом доля налогов в структуре поступлений снизилась на 10%.

Доля международной помощи в общих внешних поступлениях выросла с 9% до 27%. Но фактические суммы оказались меньше плана на четверть. Не поступило, в частности, 19,4 млрд грн помощи от ЕС по программе Ukraine Facility. Эти средства государство получило только в апреле.

Бюджетные расходы

Расходы государственного бюджета в первом квартале составили 1,2 трлн грн. Это на 38,5% больше, чем за тот же период в прошлом году. Почти три четверти этой суммы — расходы на безопасность и оборону. Большинство средств Минобороны направили на закупку, модернизацию и ремонт вооружения, техники и оборудования.

Серьезной проблемой остается рост просроченной дебиторской задолженности — с начала года она увеличилась на 23,6%. Почти все эти долги — по контрактам Минобороны, которые поставщики не выполняют в срок.

Инфографика: rp.gov.ua

Наибольшие направления расходов за квартал:

366 млрд грн — закупка товаров и услуг (из них 287,4 млрд грн — военное назначение);

353,5 млрд грн — зарплаты и начисления (из них 269,1 млрд грн — денежное обеспечение военных);

159,9 млрд грн — социальные выплаты;

131,9 млрд грн — субсидии и трансферты предприятиям.

Отмечается, что часть важных для государства расходов не была проведена в срок. К примеру, из 5,2 млрд грн, выделенных из фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии, фактически использовали только 100 млн грн. Кроме того, расходы на публичные инвестпроекты за счет привлеченных кредитов оказались меньше плана почти на 96%.

Инфографика: rp.gov.ua

Также нарушены сроки утверждения финансовых документов. До конца марта не было утверждено более 70% порядков использования бюджетных средств и более четверти паспортов бюджетных программ. Это помешало проведению расходов на 3,3 млрд грн, в частности, на строительство больниц, инфраструктуру, декарбонизацию и т. д.

Что рекомендует Счетная палата

Счетная палата призывает правительство:

пересмотреть объемы доходов бюджета с учетом фактических поступлений;

утвердить программу управления госдолгом;

обеспечить разработку и согласование паспортов бюджетных программ;

избегать роста задолженности;

погасить уже имеющиеся долги по бюджетным обязательствам.

Напомним, совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в марте по сравнению с предыдущим месяцем увеличился на 1,56% или на 2,64 млрд долларов, до 171,73 млрд долларов. Общий размер прямого госдолга по состоянию на отчетную дату составил 6 852,22 млрд гривен (165,2 млрд. долларов) против 6 740,16 млрд гривен (162,36 млрд долларов) месяцем ранее.

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