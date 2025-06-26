Одобрены изменения в Закон о бухгалтерском учете: что изменится для бизнеса — Finance.ua

Одобрены изменения в Закон о бухгалтерском учете: что изменится для бизнеса Сегодня 12:00 — Казна и Политика

Одобрены изменения в Закон о бухгалтерском учете: что изменится для бизнеса

Кабинет Министров Украины одобрил проект изменений в Закон Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине».

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Изменения

Главное новшество — введение обязательной отчетности по устойчивому развитию для отдельных категорий предприятий, что является важным шагом к евроинтеграции и повышению прозрачности бизнеса.

Ключевые изменения и новшества:

1. Внедрение обязательной отчетности по устойчивому развитию.

Впервые на законодательном уровне предусматривается составление, подача и обнародование отчетности по устойчивому развитию для отдельных категорий предприятий. Такая отчетность будет содержать информацию о влиянии компании на экологию, социальные вопросы, трудовые отношения, права человека, антикоррупционную деятельность, а также о том, как эти вопросы влияют на деятельность предприятия.

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Информация об устойчивом развитии будет представлена ​​по Европейским стандартам (ESRS) в виде отдельного раздела отчета по управлению. Подача будет проходить в едином электронном формате по таксономии, что упростит анализ и доступ к информации.

Предполагается, что отчетность по устойчивому развитию подается вместе с финансовой отчетностью и является ее неотъемлемой частью.

Кого касается

Новая отчетность касается:

крупных предприятий и материнских компаний больших групп;

средних и малых предприятий, ценные бумаги которых допущены к торгам на регулируемом рынке капитала.

Новые правила будут внедряться поэтапно:

Крупные предприятия и материнские предприятия большой группы, имеющие более 500 работников, отчитываются в 2028 году.

Другие крупные предприятия и материнские предприятия большой группы — в 2029 году.

Средние и малые предприятия с ценными бумагами на бирже — в 2030 году.

Для чего это

Введение отчетности по устойчивому развитию создаст равные условия для украинских и европейских компаний на международных рынках, будет способствовать привлечению инвестиций и повысит конкурентоспособность, а также будет способствовать выполнению обязательств в соответствии с Соглашением об ассоциации.

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2. Обновление критериев определения категорий предприятий.

Критерии для определения микро-, малых, средних и крупных предприятий обновлены с учетом инфляции и рекомендаций Европейской комиссии. Это позволит уменьшить административную нагрузку и избежать необоснованного попадания предприятий в категории с более жесткими требованиями.

3. Внедрение международных стандартов.

Государственные предприятия и компании, где более 50% акций принадлежат государству, обязаны вести учет и отчетность по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), а также составлять отчет об управлении. Это повысит прозрачность и подотчетность государственного сектора и упростит доступ к международным рынкам капитала.

Ранее Парламент поддержал изменения в Закон Украины «О защите интересов субъектов подачи отчетности и других документов в период действия военного положения или состояния войны». Теперь предприниматели, учреждения и организации снова обязаны подавать статистическую и финансовую отчетность в органы государственной статистики.

Также Кабинет Министров одобрил законопроект, предусматривающий отмену 63 устаревших требований к предпринимателям. Если документ примет Верховная Рада, бизнес сможет сэкономить около 400 миллионов гривен. Это очередной этап масштабной реформы дерегулирования, которую правительство реализует с 2022 года.

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