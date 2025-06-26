Одобрены изменения в Закон о бухгалтерском учете: что изменится для бизнеса — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Одобрены изменения в Закон о бухгалтерском учете: что изменится для бизнеса

Казна и Политика
50
Одобрены изменения в Закон о бухгалтерском учете: что изменится для бизнеса
Одобрены изменения в Закон о бухгалтерском учете: что изменится для бизнеса
Кабинет Министров Украины одобрил проект изменений в Закон Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине».
Читайте также

Изменения

Главное новшество — введение обязательной отчетности по устойчивому развитию для отдельных категорий предприятий, что является важным шагом к евроинтеграции и повышению прозрачности бизнеса.
Ключевые изменения и новшества:
  • 1. Внедрение обязательной отчетности по устойчивому развитию.
Впервые на законодательном уровне предусматривается составление, подача и обнародование отчетности по устойчивому развитию для отдельных категорий предприятий. Такая отчетность будет содержать информацию о влиянии компании на экологию, социальные вопросы, трудовые отношения, права человека, антикоррупционную деятельность, а также о том, как эти вопросы влияют на деятельность предприятия.
Читайте также
Информация об устойчивом развитии будет представлена ​​по Европейским стандартам (ESRS) в виде отдельного раздела отчета по управлению. Подача будет проходить в едином электронном формате по таксономии, что упростит анализ и доступ к информации.
Предполагается, что отчетность по устойчивому развитию подается вместе с финансовой отчетностью и является ее неотъемлемой частью.

Кого касается

Новая отчетность касается:
  • крупных предприятий и материнских компаний больших групп;
  • средних и малых предприятий, ценные бумаги которых допущены к торгам на регулируемом рынке капитала.
Новые правила будут внедряться поэтапно:
  • Крупные предприятия и материнские предприятия большой группы, имеющие более 500 работников, отчитываются в 2028 году.
  • Другие крупные предприятия и материнские предприятия большой группы — в 2029 году.
  • Средние и малые предприятия с ценными бумагами на бирже — в 2030 году.
Для чего это
Введение отчетности по устойчивому развитию создаст равные условия для украинских и европейских компаний на международных рынках, будет способствовать привлечению инвестиций и повысит конкурентоспособность, а также будет способствовать выполнению обязательств в соответствии с Соглашением об ассоциации.
Читайте также
  • 2. Обновление критериев определения категорий предприятий.
Критерии для определения микро-, малых, средних и крупных предприятий обновлены с учетом инфляции и рекомендаций Европейской комиссии. Это позволит уменьшить административную нагрузку и избежать необоснованного попадания предприятий в категории с более жесткими требованиями.
  • 3. Внедрение международных стандартов.
Государственные предприятия и компании, где более 50% акций принадлежат государству, обязаны вести учет и отчетность по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), а также составлять отчет об управлении. Это повысит прозрачность и подотчетность государственного сектора и упростит доступ к международным рынкам капитала.
Место для вашей рекламы
Ранее Парламент поддержал изменения в Закон Украины «О защите интересов субъектов подачи отчетности и других документов в период действия военного положения или состояния войны». Теперь предприниматели, учреждения и организации снова обязаны подавать статистическую и финансовую отчетность в органы государственной статистики.
Также Кабинет Министров одобрил законопроект, предусматривающий отмену 63 устаревших требований к предпринимателям. Если документ примет Верховная Рада, бизнес сможет сэкономить около 400 миллионов гривен. Это очередной этап масштабной реформы дерегулирования, которую правительство реализует с 2022 года.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems