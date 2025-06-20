Инфраструктурные проекты будут реализовываться в сотрудничестве с бизнесом: Рада приняла законопроект — Finance.ua

Инфраструктурные проекты будут реализовываться в сотрудничестве с бизнесом: Рада приняла законопроект Сегодня 21:04 — Казна и Политика

Инфраструктурные проекты будут реализовываться в сотрудничестве с бизнесом: Рада приняла законопроект

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект № 7508 о публично-частном партнерстве (ПЧП). Это открывает возможность привлечь до $1 млрд для быстрой реализации ключевых инфраструктурных проектов.

Об этом сообщила министр экономики Юлия Свириденко.

«Таким образом, в Украине инфраструктура сможет строиться или восстанавливаться не по принципу „все из бюджета“, а в партнерстве — с бизнесом и с донорами. На основе публично-частного партнерства. Так как это происходит в мире. Без преувеличения, мы шли годами к его принятию», — написала Свириденко.

По ее словам, концепт ПЧП в Украине существует уже давно, но за все время было заключено лишь два больших концессионных договора.

«Благодаря изменениям в законодательство мы рассчитываем, что механизм ПЧП наконец-то заработает и принесет нам в ближайшие годы до 1 млрд долларов инвестиций в конкретные проекты. Прежде всего это могут быть следующие сферы: порты, больницы, муниципальные объекты», — пояснила министр.

Что предусматривает документ

1. Закон позволяет ввести гибридную модель ПЧП, в которой совмещается бюджет, гранты от международных партнеров и частное финансирование. Это и дешевле для государства, и быстрее и безопаснее для инвестора.

2. Маленькие общины теперь смогут реализовывать проекты без дорогих ТЭО — достаточно концепта. К примеру, маленький реабилитационный центр, садик или доступное жилье. А государственные компании, например Укрзализныця, — запускать ПЧП без бюрократического лабиринта. Это позволит им восстанавливать вокзалы, а Укрэнерго — электросети.

3. Государство получит право запускать упрощенную процедуру для проектов восстановления: в медицине, транспорте, энергетике, образовании, социальных услугах. Она будет действовать во время военного положения и еще 7 лет после для проектов любого размера.

4. Закон вводит дополнительные гарантии для инвесторов (например, стабильность условий договора), а также обновляет более 30 секторальных законов. Теперь ПЧП сможет заработать в тех сферах, где раньше это было почти невозможно из-за юридических барьеров, например в медицине, образовании, культуре, транспорте или жилищном хозяйстве.

Как это работало раньше

До принятия изменений инфраструктурные объекты реализовывались в основном за бюджетные средства. Это приводило к задержкам, перерасходам и низкому качеству.

Концессионная модель, когда бизнес зарабатывает на потребителе, применялась только в ограниченных случаях. К примеру, для портов или платных дорог. Для больниц, детсадов, жилья она не подходила.

Также не существовало механизма, согласно которому государство могло бы постепенно возвращать инвестиции после окончания строительства. Поэтому модель, распространенная во многих странах, оставалась недоступной в Украине.

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