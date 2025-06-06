В Украине уже восстановили «сотни» объектов инфраструктуры — Зеленский — Finance.ua
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В Украине уже восстановили «сотни» объектов инфраструктуры — Зеленский

Казна и Политика
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В Украине уже восстановили «сотни» объектов инфраструктуры — Зеленский
В Украине уже восстановили «сотни» объектов инфраструктуры — Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине уже восстановили сотни объектов инфраструктуры, разрушенных во время полномасштабного вторжения. Восстановление происходит при поддержке международных партнеров.
Об этом глава государства сообщил в ходе выступления на ІІІ Международном саммите городов и регионов, передает «Суспільне».
«Сотни объектов инфраструктуры уже отстроены совместно с нашими партнерами из Европы, США и других стран. Это стало возможным благодаря взаимодействию между регионами и городами», — отметил Зеленский.
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Президент добавил, что россия пыталась оставить Украину без света, однако благодаря международной поддержке украинские общины получили более 7 тысяч единиц энергетического оборудования. По его словам, в настоящее время в Украине реализуют 454 проекта в сфере альтернативной энергетики.
Зеленский также поблагодарил страны, которые приняли украинцев во время войны: «Ценим сотрудничество на уровне культурной дипломатии, поддержку наших людей, которые нашли убежище в ваших городах и общинах.
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Напомним, ранее в ДТЭК объяснили, зачем ремонтируют разрушенные ТЭС, если можно построить новые. Строительство новых электростанций занимает годы, на это уходит много времени. Поэтому для того, чтобы как можно скорее подготовиться к зиме, энергетики ремонтируют оборудование.
По обновленным оценкам RDNA4, согласованным с международными партнерами, общая потребность в финансировании восстановления Украины составляет 524 миллиарда долларов. Только на 2025 год нужно 17,3 миллиарда долларов. Среди главных приоритетов — жилье, критическая инфраструктура, энергетика и социальные услуги.
По материалам:
suspilne.media
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