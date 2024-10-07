У ДТЕК пояснили, навіщо ремонтують зруйновані ТЕС, якщо можна побудувати нові — Finance.ua

У ДТЕК пояснили, навіщо ремонтують зруйновані ТЕС, якщо можна побудувати нові Сьогодні 12:34 — Енергетика

У ДТЕК пояснили, навіщо ремонтують зруйновані ТЕС, якщо можна побудувати нові

Будівництво нових електростанцій займає роки, на це потрібно багато часу. Тож для того, аби якомога швидше підготуватися до зими енергетики ремонтують обладнання.

Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК.

Вказується, що ремонт існуючих ТЕС є складним процесом, але відновлення можливе. Енергетики працюють цілодобово, щоб полагодити якомога більше обладнання до холодів.

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«На будівництво нових електростанцій треба багато часу, це займає роки, нам потрібно якомога швидше підготуватися до зими. Річ у тім, що теплоелектростанції незамінні, вони можуть швидко включитися в мережу зранку та ввечері. Саме в той час, коли ми збираємось на роботу та повертаємось додому і використовуємо багато електроенергії.

Альтернативи ТЕС, яка б працювала так само ефективно в Україні, поки що немає, якщо вони зовсім зупиняться, світла буде ще менше, особливо, коли похолодає. Ремонт існуючих ТЕС — теж складний процес, руйнування дуже масштабні, але відновлення можливе, воно потребує багато часу та ресурсів, але все одно це набагато менше, ніж будівництво нових станцій. Теплоелектростанції це зима з теплом і світлом, зараз енергетики працюють цілодобово, щоб полагодити якомога більше обладнання до холодів", — розповіли у ДТЕК.

Скільки коштів необхідно для відновлення ТЕС ДТЕК після обстрілів

З початку повномасштабного вторгнення ТЕС ДТЕК Енерго були атаковані ворогом понад 180 разів. Від атак було поранено 56 енергетиків станцій, 3 загинуло. Лише у березні-червні цього року ворог здійснив сім масованих атак по ТЕС компанії. Внаслідок обстрілів зруйновано або пошкоджено близько 90% потужностей теплової генерації ДТЕК.

За попередніми даними, для відновлення пошкоджених атаками потужностей необхідно близько 14−16 мільярда гривень (350−400 мільйона доларів). Це завдані збитки по обладнанню і вартість ремонтних робіт.

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