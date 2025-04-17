Нацбанк принял решение по учетной ставке — Finance.ua

Нацбанк принял решение по учетной ставке Сегодня 14:18 — Кредит&Депозит

Нацбанк принял решение по учетной ставке

Правление Национального банка 17 апреля приняло решение оставить неизменной учетную ставку на уровне 15,5%.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

Отмечается, что это решение будет способствовать поддержанию устойчивости валютного рынка, сохранению контроля за инфляционными ожиданиями и постепенному замедлению инфляции до 5% на горизонте политики.

«Учитывая значительный уровень неопределенности, который в последние месяцы только усилился, НБУ будет гибко реагировать на изменения в балансе рисков для ценовой динамики и инфляционных ожиданий», — заявили в Нацбанке.

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Взвешенная монетарная политика позволит закрепить положительные тенденции, будет способствовать дальнейшему улучшению ожиданий экономических агентов и возвращению инфляции на траекторию устойчивого замедления уже в этом году.

Прогноз НБУ предусматривает удержание учетной ставки на уровне 15,5% в течение следующих месяцев и возвращение к циклу смягчения процентной политики после прохождения пика ценового всплеска и снижения риска закрепления инфляции на двузначном уровне. В случае усиления этого риска НБУ будет удерживать учетную ставку на текущем уровне дольше, чем предполагается обновленным макропрогнозом, и будет готов принять дополнительные меры.

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Напомним, в марте правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку на 1 процентный пункт — до 15,5%.

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