Пенсионный фонд завершил финансирование пенсий за июнь — Finance.ua

Пенсионный фонд завершил финансирование пенсий за июнь Сегодня 12:23 — Казна и Политика

Пенсионный фонд завершил финансирование пенсий за июнь

25 июня 2025 года завершено финансирование пенсий за июнь.

67,8 млрд грн. В июне на пенсионные выплаты направлено

Напомним, Украина имеет одну из самых низких пенсий в Европе. Пенсии значительно отличаются от пенсий в соседних странах как по размеру, так и по уровню минимальных выплат.

В Украине средняя пенсия составляет около 6 300 грн, что эквивалентно около 132 евро, а минимальная — около 60 евро.

В Польше, которая является ближайшим соседом и одной из самых больших экономик региона, средняя пенсия с 2025 года составляет около 2 тыс. злотых, что примерно равно 465 евро.

В Румынии средняя пенсия составляет 2 700 румынских леев, или примерно 540 евро, а минимальная пенсия составляет около 230 евро.

В Молдове средняя пенсия составляет примерно 4407 молдавских леев, что эквивалентно около 200 евро.

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