Пенсионный фонд завершил финансирование пенсий за июнь — Finance.ua

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Пенсионный фонд завершил финансирование пенсий за июнь

Казна и Политика
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Пенсионный фонд завершил финансирование пенсий за июнь
25 июня 2025 года завершено финансирование пенсий за июнь.
В июне на пенсионные выплаты направлено 67,8 млрд грн.
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Напомним, Украина имеет одну из самых низких пенсий в Европе. Пенсии значительно отличаются от пенсий в соседних странах как по размеру, так и по уровню минимальных выплат.
В Украине средняя пенсия составляет около 6 300 грн, что эквивалентно около 132 евро, а минимальная — около 60 евро.
В Польше, которая является ближайшим соседом и одной из самых больших экономик региона, средняя пенсия с 2025 года составляет около 2 тыс. злотых, что примерно равно 465 евро.
В Румынии средняя пенсия составляет 2 700 румынских леев, или примерно 540 евро, а минимальная пенсия составляет около 230 евро.
В Молдове средняя пенсия составляет примерно 4407 молдавских леев, что эквивалентно около 200 евро.

Жизнь на минимуме: что могут позволить себе пенсионеры в Украине

По материалам:
Finance.ua
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