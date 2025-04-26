Инфляция в ЕС замедляется второй месяц подряд — Finance.ua

Инфляция в ЕС замедляется второй месяц подряд Сегодня 15:18 — Мир

Инфляция в ЕС замедляется второй месяц подряд

Инфляция в Европейском Союзе замедляется уже второй месяц подряд. После четырехмесячного роста, когда потребительские цены повысились в годовом исчислении с 2,1% в сентябре 2024 года до 2,8% в январе, темпы их роста сокращаются второй месяц подряд, опустившись до отметки 2,5%.

Об этом сообщил народный депутат, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

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Аналогичная картина наблюдается и в Еврозоне, где инфляция сократилась с 2,5% в январе до 2,2% в марте и постепенно приближается к целевому показателю.

Больше всего выросли цены в:

Румынии — 5,1%;

Венгрии — 4,8%;

Польше — 4,4%;

Хорватии — 4,3%;

Эстонии — 4,3%;

Болгарии — 4,0%.

Наименьшая инфляция зафиксирована в:

Франции — 0,9% (по сравнению с январем сократилось вдвое);

Дании — 1,4%;

Люксембурге — 1,5%;

Финляндии — 1,8%;

Ирландии — 1,8% (хотя в сентябре прошлого года она была нулевой).

Темпы роста потребительских цен в Германии замедлились с 2,8% в январе до 2,3% в первый месяц весны, тогда как в Италии они увеличились с 1,7% до 2,1%.

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Стабилизация ситуации позволила Европейскому центральному банку в седьмой раз подряд снизить на 25 б.п. ключевую ставку (с 2,65% до 2,40%) и ставку по депозитам (с 2,50% до 2,40%), однако предупредив о росте неопределенности и о том, что вызванные ею факторы будут создавать дополнительное давление на экономику Еврозоны.

За пределами ЕС лучше всего обстоят дела в Швейцарии, где рост потребительских цен второй месяц подряд фиксируется на отметке 0,1%.

Хуже всего дела в Турции: несмотря на продолжающееся уже 10 месяцев сокращение инфляции, в марте она составила 38,1%, а центробанк страны повысил ключевую ставку до 46%.

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