Биткоин отреагировал ростом на замедление инфляции в США — Finance.ua

Биткоин отреагировал ростом на замедление инфляции в США Сегодня 16:43 — Криптовалюта

Биткоин отреагировал ростом на замедление инфляции в США

13 мая 2025 года Бюро статистики труда США опубликовало данные по изменению индекса потребительских цен (CPI) за апрель 2025 года. Согласно им, инфляция в годовом выражении составляла 2,3%.

Это самый низкий уровень с февраля 2021 года. Показатель продолжает сокращаться третий месяц подряд. При этом в марте инфляция составила 2,4%.

В месячном выражении CPI вырос на 0,2%. Это обусловлено преимущественно ростом цен на энергоносители. Как отметили в CNBC , показатель в месячном выражении оказался в пределах прогнозируемого значения, в годовом — ниже ожидаемого.

Биткоин отреагировал на новость умеренно. Актив торгуется с приростом как на суточном (0,89%), так и недельном (9,5%) чартах.

Вероятно, как биткоин , так и рынок в целом находятся под влиянием ожидаемой «оттепели» в торговой войне между США и Китаем.

История снова повторяется: мир шатается, а будущее строят те, кто не боится нестабильности. Капитал приумножается там, где другие видят только страх. Те, кто видит возможность в хаосе, становятся победителями. 24 мая Invest Talk Summit — конференция для тех, кто действует, когда другие колеблются.

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