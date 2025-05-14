Биткоин отреагировал ростом на замедление инфляции в США — Finance.ua
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Биткоин отреагировал ростом на замедление инфляции в США

Криптовалюта
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Биткоин отреагировал ростом на замедление инфляции в США
Биткоин отреагировал ростом на замедление инфляции в США
13 мая 2025 года Бюро статистики труда США опубликовало данные по изменению индекса потребительских цен (CPI) за апрель 2025 года. Согласно им, инфляция в годовом выражении составляла 2,3%.
Это самый низкий уровень с февраля 2021 года. Показатель продолжает сокращаться третий месяц подряд. При этом в марте инфляция составила 2,4%.
Биткоин отреагировал ростом на замедление инфляции в США
В месячном выражении CPI вырос на 0,2%. Это обусловлено преимущественно ростом цен на энергоносители. Как отметили в CNBC, показатель в месячном выражении оказался в пределах прогнозируемого значения, в годовом — ниже ожидаемого.
Биткоин отреагировал на новость умеренно. Актив торгуется с приростом как на суточном (0,89%), так и недельном (9,5%) чартах.
Биткоин отреагировал ростом на замедление инфляции в США
Вероятно, как биткоин, так и рынок в целом находятся под влиянием ожидаемой «оттепели» в торговой войне между США и Китаем.
История снова повторяется: мир шатается, а будущее строят те, кто не боится нестабильности. Капитал приумножается там, где другие видят только страх. Те, кто видит возможность в хаосе, становятся победителями. 24 мая Invest Talk Summit — конференция для тех, кто действует, когда другие колеблются.
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По материалам:
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