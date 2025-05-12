Инфляция в апреле притормозила до 0,7% - Госстат — Finance.ua

Инфляция в апреле притормозила до 0,7% - Госстат Сегодня 10:13 — Личные финансы

Инфляция в апреле притормозила до 0,7% - Госстат

В апреле 2025 года потребительские цены в Украине выросли на 0,7%, при этом в годовом исчислении они увеличились уже на 15,1%.

«Инфляция на потребительском рынке в апреле 2025 года по сравнению с мартом 2025 года составила 0,7%, с начала года — 4,3%. Базовая инфляция в апреле 2025 года по сравнению с мартом 2025 года составила 0,4%, с начала года — 3,9%», — говорится в сообщении.

В то же время, по данным Госстата, потребительские цены год к году выросли на 15,1%, тогда как месяц назад этот показатель равнялся 14,6%.

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На потребительском рынке в апреле цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,8%. В годовом исчислении этот показатель достиг 19,8%. Больше всего за месяц подорожали свинина и фрукты — на 7,9%. На 3,6−0,8% выросли цены на мясо птицы, сахар, говядину, рыбу и продукты из рыбы, хлеб, сало, макаронные изделия, овощи, безалкогольные напитки. В то же время на 2,5−0,2% подешевели яйца, рис и масло. При этом годовой показатель роста цен на яйца остается самым большим среди всех групп товаров — 74,6%.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,3%, что связано с подорожанием табачных изделий на 2,2%.

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Цены на транспорт снизились на 0,3% преимущественно из-за удешевления топлива и смазочных масел на 2,2%. В то же время на 0,9% и 0,8% подорожал проезд в автомобильном и железнодорожном пассажирском транспорте.

Укрінформ По материалам:

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