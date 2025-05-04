Промышленная инфляция достигла максимума с начала войны: будет ли снижение — Finance.ua
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Промышленная инфляция достигла максимума с начала войны: будет ли снижение

Казна и Политика
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Промышленная инфляция достигла максимума с начала войны: будет ли снижение
Промышленная инфляция достигла максимума с начала войны: будет ли снижение
В марте 2025 года годовая промышленная инфляция достигла максимума с начала войны — 52%.
Об этом сообщил председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев со ссылкой на данные Госстата.

Как выросли цены

Отмечается, что цены производителей промышленной продукции за март 2025 года (к февралю 2025 года) выросли на 0,7%, за 3 месяца с начала года (декабря 2024 года) — на 2,4%.
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Несмотря на сдержанную динамику в начале года, годовая промышленная инфляция продолжила ускоряться.
По словам Гетманцева, причина — низкая база прошлого года, в первом квартале которого фиксировалось существенное снижение цен производителей.

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«Как следствие, в марте промышленная инфляция в годовом измерении (до марта 2024 г.) достигла 51,9% - максимума с начала войны, в т. ч. в разрезе продукции, которая реализуется в пределах Украины — 56,8%, за пределами — 18,4%», — говорится в сообщении.
Больше всего цены производителей (к марту 2024 г.) выросли в следующих отраслях промышленности:
  • поставка электроэнергии, газа, пара (+106,4%);
  • производство фармацевтических продуктов (+24,9%);
  • производство пищевых продуктов (+21,3%);
  • добыча металлических руд (+18,8%).
Основным проинфляционным фактором на стороне производственных затрат остается повышение тарифов на э/э в прошлом году, а также рост стоимости сырья и оплаты труда.

Снизится ли инфляция

Как отметил Гетманцев, текущий пик промышленной инфляции пройден, и уже в апреле в годовом исчислении она начнет снижаться.
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Это, в том числе, будет снижать ценовое давление на потребительские товары и услуги.
Как объясняет Гетманцев, полномасштабная война объективно сама по себе превращается в постоянный про-инфляционный фактор.
На макроуровне это влияние проявляется из-за огромного двойного дефицита бюджета (≈24% ВВП, без грантов) и внешней торговли (счета текущих операций, ≈ 7% ВВП), который преимущественно закрывается за счет международной помощи.
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На микроуровне — из-за роста затрат бизнеса на энергообеспечение, оплату труда, логистику и т. д.
Напомним, как сообщили в НБУ, российская агрессия и далее угрожает долгосрочным снижением экономического потенциала страны, в том числе из-за потерь людей, территорий и производств.
Скорость возврата экономики в нормальные условия функционирования будет зависеть от характера и продолжительности боевых действий.
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По материалам:
Finance.ua
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