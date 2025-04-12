Инфляция продолжает расти: какие товары и услуги подорожали больше всего — Finance.ua
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Инфляция продолжает расти: какие товары и услуги подорожали больше всего

Казна и Политика
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Инфляция продолжает расти: какие товары и услуги подорожали больше всего
Инфляция продолжает расти: какие товары и услуги подорожали больше всего
В Национальном банке зафиксировали дальнейший рост цен: продукты, услуги, горючее — все дорожает. Но ожидается постепенное замедление инфляции.
Об этом говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ (апрель 2025 года).
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В феврале потребительская инфляция ожидаемо возросла до 13,4% г/г. По оценкам регулятора, рост инфляции продолжался и в марте.
НБУ не приводит цифр роста цен, но согласно обнародованному графику, годовая инфляция в марте превысила 14%.
Инфляция продолжает расти: какие товары и услуги подорожали больше всего
Основные факторы ускорения инфляции:
  • удорожание сырых и обработанных продуктов питания из-за худших прошлогодних урожаев;
  • дальнейший рост издержек бизнеса, в том числе на оплату труда и энергоресурсы;
  • сохранение достаточно быстрого потребительского спроса.

Какие товары и услуги дорожают более стремительно

Отмечается, что рост цен на сырые продукты в годовом измерении ускорился. Продолжалось и подорожание обработанных продуктов.
Инфляция продолжает расти: какие товары и услуги подорожали больше всего
Свидетельством устойчивости фундаментального давления было ускорение роста цен на непродовольственные товары и услуги.
Так, более стремительно дорожали услуги здравоохранения, транспортные услуги, связи, в сфере отдыха и культуры.
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Между тем медленнее росли цены на услуги по личному уходу, страховые и финансовые услуги.
В то же время цены на одежду и обувь оставались ниже, чем в прошлом году, пояснили в НБУ.
Инфляция продолжает расти: какие товары и услуги подорожали больше всего
В феврале рост цен на горючее ускорился прежде всего по причине высоких темпов увеличения стоимости автогаза.
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В то же время профицит предложения бензинов, конкуренция между сетями АЗС и оптимизация логистики импортных поставок сдерживали удорожание горючего, говорится в обзоре.
Инфляция продолжает расти: какие товары и услуги подорожали больше всего
В феврале стоимость подакцизной продукции росла быстрее. Давление со стороны производственных затрат приводило к росту цен на фармацевтическую продукцию, медицинские товары и оборудование.
В то же время, мораторий на повышение тарифов на отдельные жилищно-коммунальные услуги для населения в дальнейшем сдерживал административную инфляцию, пояснили в НБУ.

Справка Finance.ua:

  • за две недели до Пасхи молочная продукция, курятина и большинство овощей продолжают дорожать. Однако специалисты прогнозируют, что в ближайшие две недели цены на ключевые пасхальные продукты будут оставаться либо на текущем уровне, либо иметь незначительные колебания;
  • бюджетный вариант пасхальной корзины, включающий пасху, пасхальные яйца, соль, хрен и свечу, стоит в среднем 426 грн — на 33% дороже, чем в 2024 году.

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По материалам:
РБК-Україна
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