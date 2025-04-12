Инфляция продолжает расти: какие товары и услуги подорожали больше всего — Finance.ua

Инфляция продолжает расти: какие товары и услуги подорожали больше всего Сегодня 10:19 — Казна и Политика

Инфляция продолжает расти: какие товары и услуги подорожали больше всего

В Национальном банке зафиксировали дальнейший рост цен: продукты, услуги, горючее — все дорожает. Но ожидается постепенное замедление инфляции.

Об этом говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ (апрель 2025 года).

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В феврале потребительская инфляция ожидаемо возросла до 13,4% г/г. По оценкам регулятора, рост инфляции продолжался и в марте.

НБУ не приводит цифр роста цен, но согласно обнародованному графику, годовая инфляция в марте превысила 14%.

Основные факторы ускорения инфляции:

удорожание сырых и обработанных продуктов питания из-за худших прошлогодних урожаев;

дальнейший рост издержек бизнеса, в том числе на оплату труда и энергоресурсы;

сохранение достаточно быстрого потребительского спроса.

Какие товары и услуги дорожают более стремительно

Отмечается, что рост цен на сырые продукты в годовом измерении ускорился. Продолжалось и подорожание обработанных продуктов.

Свидетельством устойчивости фундаментального давления было ускорение роста цен на непродовольственные товары и услуги.

Так, более стремительно дорожали услуги здравоохранения, транспортные услуги, связи, в сфере отдыха и культуры.

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Между тем медленнее росли цены на услуги по личному уходу, страховые и финансовые услуги.

В то же время цены на одежду и обувь оставались ниже, чем в прошлом году, пояснили в НБУ.

В феврале рост цен на горючее ускорился прежде всего по причине высоких темпов увеличения стоимости автогаза.

В то же время профицит предложения бензинов, конкуренция между сетями АЗС и оптимизация логистики импортных поставок сдерживали удорожание горючего, говорится в обзоре.

В феврале стоимость подакцизной продукции росла быстрее. Давление со стороны производственных затрат приводило к росту цен на фармацевтическую продукцию, медицинские товары и оборудование.

В то же время, мораторий на повышение тарифов на отдельные жилищно-коммунальные услуги для населения в дальнейшем сдерживал административную инфляцию, пояснили в НБУ.

Справка Finance.ua:

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