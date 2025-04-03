Індекс великоднього кошика: у скільки обійдуться продукти у 2025 році (інфографіка) — Finance.ua

Індекс великоднього кошика: у скільки обійдуться продукти у 2025 році (інфографіка) Сьогодні 15:01 — Особисті фінанси

Індекс великоднього кошика: у скільки обійдуться продукти у 2025 році (інфографіка)

За два тижні до Великодня молочна продукція, курятина та більшість овочів продовжують дорожчати.

Про це свідчить аналітика Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ).

Проте фахівці прогнозують, що у найближчі два тижні ціни на ключові великодні продукти залишатимуться або на поточному рівні, або матимуть незначне коливання.

Особливу увагу напередодні Великодня мають ціни на курячі яйця — невід’ємний атрибут свята. За останній місяць середня вартість десятка яєць підскочила на 9%, досягнувши 76,4 грн. Порівняно з аналогічним періодом минулого року, ціна зросла майже на 30%.

«Високий попит напередодні свята триматиме ціни на яйця на такому ж рівні або може спровокувати подальше незначне коливання. Проте вже у травні, після свят, пропозиція яєць на ринку збільшиться за рахунок продукції з господарств населення, що в свою чергу призведе до зниження цін на прилавках приблизно на 25%», — коментують в УКАБ.

Також цьогорічний індекс головної великодньої випічки значно зріс: приготування 3−4 пасок вагою по 500−600 грам за класичним рецептом обійдеться в 318,4 грн, що на 38,6% дорожче, ніж перед Великоднем 2024 року.

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Найбільший вплив на собівартість мають вершкове масло (подорожчало на 71% і складає 121 грн за 200 грам), молоко (+31%, 30 грн за 500 грам) та яйця (+61%, 58 грн за 8 штук).

Окрім цього, для випікання паски потрібні борошно та цукор, які за останній місяць дещо подешевшали: борошно на 8%, а цукор на 6%.

Проте це здешевлення не компенсує річного зростання цін: борошно все ще на 14% дорожче, ніж у квітні 2024 року, а цукор — на 13%. Вартість дріжджів залишилася незмінною.

У скільки обійдеться великодній кошик

Якщо говорити про цьогорічну вартість великоднього кошика, то все залежить від його наповнення.

Бюджетний варіант кошика, який включає паску, крашанки, сіль, хрін і свічку, коштує в середньому 426 грн — на 33% дорожче, ніж у 2024 році.

Якщо хочете ще додати сир, ковбасу та гірчицю, то це буде вартувати 847 грн (на 23% більше 2024 року).

А кагор, огірки, томати та сало збільшать ціну великоднього кошик до 1 185 грн, що на 19% дорожче, ніж торік.

Традиційний для запікання свинячий ошийок додав 2% в ціні за місяць і коштує на 20% більше, ніж торік — 275 грн/кг. Сало ж залишається відносно стабільним — 239 грн/кг (+1% за місяць і +1% за рік). Твердий сир, який часто кладуть у кошик, зріс на 5% за місяць і на 21% за рік — вартує 595 грн/кг.

Ціни на помідори та огірки за останній місяць дещо знизилися через збільшення імпорту та вітчизняної пропозиції. Однак у порівнянні з минулим роком вони подорожчали на 12−25%. До свята можливі незначні коливання, але різкого зростання не очікується.

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«Цього року головні складові великодніх витрат — паска, яйця, сир та м’ясні продукти. Активізація попиту на ці продукти харчування очікується наступні два тижні. Оскільки в 2025 році 20 квітня Великдень святкують разом християни східного та західного обряду, то це збільшить попит на продукти харчування в цей період часу. Хоч споживча можливість населення суттєво не покращилась, але кожен готується до свята й ціни значно знижуватися не будуть. Також на вартість впливає інфляція та сезонне зростання цін. Тож впродовж майже двох тижнів, котрі залишаються до Великодня, ціна кошика може ще зрости на 5−7%», — підсумував аналітик УКАБ Максим Гопка.

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