В Україні суттєво зросла ціна на вершкове масло — Finance.ua
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В Україні суттєво зросла ціна на вершкове масло

Особисті фінанси
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З осені минулого року в Україні стрімко дорожчає вершкове масло. За даними Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ), вартість пачки у магазинах вже сягнула середньої позначки у 117 гривень.
Як розповів у коментарі член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, за даними Держстату, за рік вартість вершкового масла зросла на 32,2%.
Фахівець зазначає, що основною причиною підвищення вартості молочної сировини стало подорожчання кормів, яке пов’язане з низьким врожаєм у 2024 році.
«Перша основна причина росту цін на вершкове масло — це зростання вартості кормової бази, зокрема комбікормів», — пояснив експерт.
Другим фактором, що впливає на ціноутворення, є підвищення вартості електроенергії. Виробництво масла вимагає значних енергоресурсів, адже молокопереробні підприємства споживають електроенергію як для процесу виробництва, так і для зберігання продукції у холодильниках.
«Що відбувається сьогодні з електрикою? Ціна росте. До того ж тривають обстріли», — сказав Пендзин.
Він також відмітив, що у випадках, коли підприємства змушені працювати на генераторах, собівартість продукції ще більше зростає.
За матеріалами:
УНІАН
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