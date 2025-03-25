В Україні суттєво зросла ціна на вершкове масло — Finance.ua

В Україні суттєво зросла ціна на вершкове масло Сьогодні 04:56 — Особисті фінанси

З осені минулого року в Україні стрімко дорожчає вершкове масло. За даними Українського клубу аграрного бізнесу ( УКАБ ), вартість пачки у магазинах вже сягнула середньої позначки у 117 гривень.

Як розповів у коментарі член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, за даними Держстату, за рік вартість вершкового масла зросла на 32,2%.

Фахівець зазначає, що основною причиною підвищення вартості молочної сировини стало подорожчання кормів, яке пов’язане з низьким врожаєм у 2024 році.

«Перша основна причина росту цін на вершкове масло — це зростання вартості кормової бази, зокрема комбікормів», — пояснив експерт.

Другим фактором, що впливає на ціноутворення, є підвищення вартості електроенергії. Виробництво масла вимагає значних енергоресурсів, адже молокопереробні підприємства споживають електроенергію як для процесу виробництва, так і для зберігання продукції у холодильниках.

«Що відбувається сьогодні з електрикою? Ціна росте. До того ж тривають обстріли», — сказав Пендзин.

Він також відмітив, що у випадках, коли підприємства змушені працювати на генераторах, собівартість продукції ще більше зростає.

УНІАН За матеріалами:

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