Инфляция ускорилась до 13,4%: в Нацбанке сообщили, какие товары подорожали больше всего — Finance.ua
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Инфляция ускорилась до 13,4%: в Нацбанке сообщили, какие товары подорожали больше всего

Казна и Политика
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Инфляция ускорилась до 13,4%: в Нацбанке сообщили, какие товары подорожали больше всего
Инфляция ускорилась до 13,4%: в Нацбанке сообщили, какие товары подорожали больше всего
В прошлом месяце инфляция ускорилась до 13,4% в годовом исчислении. В месячном исчислении цены выросли на 0,8%.
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Государственной службой статистики Украины, говорится в сообщении Национального банка.
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В регуляторе отметили, что динамика потребительской инфляции была близка к траектории прогноза НБУ.
В то же время базовая инфляция и дальше превышала ожидания из-за дальнейшего роста расходов бизнеса, в частности на оплату труда.

Какие продукты подорожали

В частности, ускорилось подорожание сырых продуктов — цены выросли на 13%. Быстрее дорожали фрукты, некоторые продукты животноводства, мука и крупы под влиянием продолжающихся эффектов низких урожаев прошлого года.
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Цены на свинину, курятину и сахар приближались к ценам стран — торговых партнеров на фоне устойчивого экспорта.
В то же время подорожание овощей несколько замедлилось благодаря расширению предложения за счет импорта, поступлению нового тепличного урожая и снижению спроса на отдельные позиции.
Подорожание обработанных продовольственных товаров в прошлом месяце ускорилось до 16,7% в годовом исчислении. Регулятор объясняет такую ​​динамику подорожанием продовольственного сырья, а также увеличением затрат предприятий на электроэнергию, оплату труда и логистику.
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В результате, высокими темпами дорожали хлеб и отдельные хлебопродукты, масло, мясо и молокопродукты. Из-за роста цен на мировых рынках дорожали отдельные импортные товары, в том числе сыры, чай, кофе и шоколад.
Цены на непродовольственные товары незначительно ускорили рост до 4,4% г/г. В то же время цены на одежду и обувь оставались ниже, чем в прошлом году.
Темпы роста стоимости услуг также незначительно ускорились и составили 14,3% г/г.
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По сравнению с январем выросла стоимость услуг по здравоохранению, транспортным услугам, связи, отдыху и культуре. Между тем медленнее дорожали услуги по личному уходу, страховые и финансовые услуги.
Административно-регулируемые цены выросли на 18,1%. Стоимость подакцизной продукции росла быстрее из-за дальнейшего повышения производственных затрат, а также корректировки цен с учетом усиления мер по борьбе с теневым предложением и вероятного влияния ожидаемого тестового внедрения Э-акциза.
Темпы роста цен на горючее составили 13,9%. В феврале рост цен на топливо ускорился по сравнению с январем, прежде всего по причине высоких темпов увеличения стоимости автогаза.
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В то же время профицит предложения бензинов, конкуренция на рынке АЗС и оптимизация логистики импортных поставок сдерживали подорожание горючего.

Прогноз по инфляции

В Нацбанке отметили, инфляция будет расти в ближайшие месяцы из-за дальнейшего влияния худших урожаев прошлого года и увеличения производственных затрат предприятий на энергообеспечение и оплату труда.
Однако во втором полугодии она должна вернуться на траекторию замедления благодаря принятым НБУ мерам по усилению монетарной политики и постепенному исчерпанию влияния временных факторов.
Ожидается, что инфляция снизится до однозначного уровня в конце года и в дальнейшем будет направляться до 5% на горизонте политики.
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По материалам:
Finance.ua
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