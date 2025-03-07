НБУ дал оценку уровня инфляции и назвал причины роста цен в Украине — Finance.ua

НБУ дал оценку уровня инфляции и назвал причины роста цен в Украине Сегодня 16:02

НБУ дал оценку уровня инфляции и назвал причины роста цен в Украине

В январе потребительская инфляция в Украине ускорилась до 12,9% г/г, незначительно превысив траекторию январского прогноза НБУ. По оценкам НБУ, рост инфляции продолжался и в феврале.

Об этом говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ (март 2025 года).

НБУ не приводит цифр роста цен, но согласно обнародованному графику, годовая инфляция в феврале достигла 14%. Госстат обнародует официальную информацию 10 марта.

Как отмечают в НБУ, основные факторы ее ускорения — удорожание горючего на фоне повышения акцизов и увеличения стоимости сырья, а также услуг, административной инфляции и обработанных продуктов питания из-за высоких производственных и операционных расходов.

Рост цен на сырые продукты в годовом измерении замедлялся второй месяц подряд, учитывая расширение предложения яиц, молока, овощей и фруктов благодаря рекордно теплой январской погоде и активизации импорта. В то же время продолжалось подорожание обработанных продуктов из-за дальнейшего роста производственных затрат на сырье, э/э, оплаты труда и логистики, говорится в обзоре.

«Свидетельством устойчивости фундаментального давления было ускорение роста цен на непродовольственные товары, а увеличение стоимости услуг частично объясняется пересмотром тарифов отдельными мобильными операторами, актуализацией перечня платных медицинских услуг в государственных и коммунальных учреждениях, изменением подходов к расчету стоимости полиса ОСАГО», — отметили в НБУ.

В то же время цены на одежду и обувь продолжали оставаться ниже, чем в прошлом году.

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Рост цен на горючее ускорился под влиянием увеличения стоимости сырья, повышения акцизов и логистических проблем из-за штормов в Черном море в начале года. В то же время, подорожание горючего сдерживалось за счет конкуренции между сетями АЗС на фоне низкого спроса и оптимизации логистики импортных поставок, говорится в обзоре.

Стоимость подакцизной продукции росла быстрее из-за дальнейшей корректировки цен на алкоголь, а табачные изделия дорожали из-за ожидаемого повышения акцизов. Также возросла стоимость местной телефонной связи, фармацевтической продукции, медицинских товаров и оборудования.

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Как и прежде, административную инфляцию сдерживал мораторий на повышение тарифов на отдельные жилищно-коммунальные услуги для населения, добавили в НБУ.

Напомним, по данным Госстата, потребительские цены в Украине в январе 2025 года выросли на 1,2%. Годовая инфляция ускорилась до 12,9% по сравнению с 12,0% в декабре 2024 года.

По прогнозу НБУ, инфляция достигнет 14,3% в конце I квартала, а уже в конце II квартала будет 13,6%, в конце III квартала — 12%, в конце IV квартала — 8,4%.

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