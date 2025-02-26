В Нацбанке объяснили, почему инфляция превысила прогноз и ожидается ли ее дальнейшее ускорение — Finance.ua

В Нацбанке объяснили, почему инфляция превысила прогноз и ожидается ли ее дальнейшее ускорение Сегодня 08:00 — Казна и Политика

В Нацбанке объяснили, почему инфляция превысила прогноз и ожидается ли ее дальнейшее ускорение

Годовая инфляция в Украине в январе 2025 года резко ускорилась до 12,9%. Этот показатель превысил траекторию прогноза Национального банка.

Заместитель главы НБУ Сергей Николайчук в комментарии изданию Kyiv Post назвал причину такой тенденции и рассказал, чего ждать дальше.

По его словам, в течение 2022−2024 годов украинским предприятиям пришлось сталкиваться с дефицитом электроэнергии, препятствиями в поиске кадров и более высокими затратами на сырье. После того, как цены на электроэнергию для украинского бизнеса выросли на 60%, разрушенная войной экономика испытала дополнительное давление на цены, вызванные засухой в 2024 году.

Инфляция увеличилась с 3,2% в марте-апреле прошлого года до 12,9% в январе 2025 года. Еще летом 2024 года НБУ ожидал пиковой инфляции только в 9,7% в первом квартале 2025 года, но цены взлетели выше прогнозов.

«Интенсивность боевых действий в четвертом квартале 2024 года была выше, чем мы ожидали, и этот фактор усилил инфляционное давление. Эти возросшие затраты в сочетании с другими факторами в большей степени повлияли на цены», — пояснил Николайчук.

Для сдерживания инфляции НБУ в ответ повысил ключевую ставку на 1,5% до 14,5%. Он ставит целью снизить инфляцию до 5% — целевого показателя инфляции центрального банка Украины.

Чего ждать от инфляции в 2025 году

Согласно прогнозу НБУ, инфляция в течение 2025 года постепенно снизится до 8,4%. Но основным риском для экономики остается полномасштабная война. Если военные действия будут продолжаться, больше беженцев покинут Украину, дефицит рабочей силы углубится из-за бегства и мобилизации, энергетическая инфраструктура может понести большие потери, что приведет к необходимости тратить больше денег на энергоснабжение. Эти факторы могут привести к всплеску инфляции.

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«В то же время для полной материализации необходимых макрофинансовых условий, скорее всего, нам нужно будет полагаться на справедливый и крепкий мир», — добавил Николайчук.

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