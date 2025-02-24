Рожкова: ожидаем, что экономика продолжит расти темпами 3,6−4% в год — Finance.ua
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Рожкова: ожидаем, что экономика продолжит расти темпами 3,6−4% в год

Казна и Политика
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Первый заместитель Председателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова
Первый заместитель Председателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова
Несмотря на многочисленные вызовы, с которыми столкнулась наша страна, в прошлом году экономика адаптировалась и росла. В целом экономическая среда оставалась благоприятной для финансового сектора.
Об этом во время FinYear 2025 рассказала первый заместитель Главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова.
«По нашим предварительным оценкам, ВВП в прошлом году вырос примерно на 3,4%. Это несколько ниже наших прогнозов, но все же рост. В последующие годы мы ожидаем, что экономика продолжит расти темпами 3,6−4% в год. Этот рост будет происходить благодаря восстановлению потребительского спроса, восстановлению разрушенных объектов. Начало масштабного восстановления страны усилит экономический рост», — рассказала Рожкова.
Дефицит бюджета
«Объем дефицита бюджета значительный. Он покрывается благодаря помощи наших партнеров. В прошлом году мы получили 42 миллиарда долларов США финансовой помощи. В текущем году ожидаем, что этот объем составит около 38,4 млрд долларов. Общий объем финансовой помощи, предоставленной с начала полномасштабной войны, — более 120 млрд долл. Это дает нам возможность финансировать дефицит бюджета без „включения“ эмиссии», — отметила первый заместитель главы НБУ.
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По ее словам, еще одним важным событием в прошлом году стало получение финансовой помощи за счет замороженных российских активов. Первый транш, составивший 1 миллиард долларов США, был получен в декабре 2024 года.
«Это не только финансовая поддержка, но и моральная сатисфакция для нас, поскольку мы видим, как эти средства используются в пользу Украины», — добавила она.
Инфляция
В конце прошлого года инфляция ожидаемо ускорилась, но темпы ее роста оказались выше прогнозов НБУ.
«Инфляция продолжила расти и в январе. Основными факторами являются низкие урожаи прошлого года, а также низкая база сравнения, — прокомментировала Рожкова. — Есть и более фундаментальные факторы роста инфляции, в частности, рост расходов бизнеса из-за увеличения стоимости энергоресурсов, дополнительные затраты на альтернативные источники энергообеспечения и роста затрат на заработную плату, прежде всего из-за нехватки персонала. Все эти причины ускорили инфляцию. Однако мы ожидаем, что инфляция достигнет своего пика уже в середине года, а со второго полугодия она начнет постепенно снижаться «.
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Она напомнила, что Национальный банк отреагировал на повышение инфляции ростом процентной ставки.
«Это экономический сигнал, важный для бизнеса и населения. Одновременно важной целью является обеспечение приемлемого уровня доходности гривневых активов, в частности, сбережений населения, являющихся одной из главных задач Национального банка», — добавила она.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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