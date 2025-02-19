Кто из союзников оказал наибольшую помощь Украине (инфографика) — Finance.ua

Кто из союзников оказал наибольшую помощь Украине (инфографика) Сегодня 08:00 — Казна и Политика

Кто из союзников оказал наибольшую помощь Украине (инфографика)

США, Германия и Великобритания выделили Украине самый большой объем военной, финансовой и гуманитарной помощи с начала полномасштабной войны.

В то же время, Эстония и Дания являются лидерами по оказанию помощи в пересчете на процент их собственного ВВП. «Слово и дело» предлагает посмотреть, кто из союзников оказал наибольшую поддержку Украине с начала 2022 года.

США с начала 2022 года выделили Украине наибольшую сумму военной, финансовой и гуманитарной помощи — 114,15 млрд евро. Но эта сумма составляет всего 0,53% ВВП страны.

Германия и Британия являются вторым и третьим по величине донором: их помощь оценивается в 17,26 млрд евро и 14,81 млрд евро соответственно. Эти суммы составляют 0,44% и 0,51% ВВП страны.

Эстония выделила Украине 0,76 млрд евро разной помощи. Но эта небольшая сумма составляет 2,2% ВВП страны.

Дания выделила Украине 8,05 млрд евро — это 2,17% ВВП.

Литва потратила на помощь Украине 1,8% ВВП (1,11 млрд евро), Латвия — 1,53% ВВП (0,57 млрд евро),

Финляндия — 0,98% ВВП (2,71 млрд),

Швеция — 0,92% ВВП (5,41 млрд),

Польша — 0,8% ВВП (5,03 млрд),

Нидерланды — 0,78% ВВП (7,33 млрд),

Словакия — 0,65% ВВП (0,71 млрд),

Хорватия — 0,53% ВВП (0,34 млрд).

Общая сумма помощи Франции составляет 4,89 млрд евро или 0,18% ВВП страны. Италия выделила в поддержку Украины 2,26 млрд или 0,12% своего ВВП. Помощь Канады оценивается в 8,28 млрд евро или 0,45% ВВП.

Япония предоставила Украине гуманитарную и финансовую помощь на 10,53 млрд евро, это 0,23% ВВП страны.

Наиболее скромный вклад в победу Украины внесли Турция и Тайвань (по 0,01% ВВП).

Слово і Діло По материалам:

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