Кто из союзников оказал наибольшую помощь Украине (инфографика) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Кто из союзников оказал наибольшую помощь Украине (инфографика)

Казна и Политика
61
Кто из союзников оказал наибольшую помощь Украине (инфографика)
Кто из союзников оказал наибольшую помощь Украине (инфографика)
США, Германия и Великобритания выделили Украине самый большой объем военной, финансовой и гуманитарной помощи с начала полномасштабной войны.
В то же время, Эстония и Дания являются лидерами по оказанию помощи в пересчете на процент их собственного ВВП. «Слово и дело» предлагает посмотреть, кто из союзников оказал наибольшую поддержку Украине с начала 2022 года.
Кто из союзников оказал наибольшую помощь Украине (инфографика)
США с начала 2022 года выделили Украине наибольшую сумму военной, финансовой и гуманитарной помощи — 114,15 млрд евро. Но эта сумма составляет всего 0,53% ВВП страны.
Германия и Британия являются вторым и третьим по величине донором: их помощь оценивается в 17,26 млрд евро и 14,81 млрд евро соответственно. Эти суммы составляют 0,44% и 0,51% ВВП страны.
Эстония выделила Украине 0,76 млрд евро разной помощи. Но эта небольшая сумма составляет 2,2% ВВП страны.
Дания выделила Украине 8,05 млрд евро — это 2,17% ВВП.
Литва потратила на помощь Украине 1,8% ВВП (1,11 млрд евро), Латвия — 1,53% ВВП (0,57 млрд евро),
Финляндия — 0,98% ВВП (2,71 млрд),
Швеция — 0,92% ВВП (5,41 млрд),
Польша — 0,8% ВВП (5,03 млрд),
Нидерланды — 0,78% ВВП (7,33 млрд),
Словакия — 0,65% ВВП (0,71 млрд),
Хорватия — 0,53% ВВП (0,34 млрд).
Общая сумма помощи Франции составляет 4,89 млрд евро или 0,18% ВВП страны. Италия выделила в поддержку Украины 2,26 млрд или 0,12% своего ВВП. Помощь Канады оценивается в 8,28 млрд евро или 0,45% ВВП.
Япония предоставила Украине гуманитарную и финансовую помощь на 10,53 млрд евро, это 0,23% ВВП страны.
Наиболее скромный вклад в победу Украины внесли Турция и Тайвань (по 0,01% ВВП).
По материалам:
Слово і Діло
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.