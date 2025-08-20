В Украине готовятся обновления в урегулировании коллективных трудовых споров — детали законопроекта — Finance.ua
В Украине готовятся обновления в урегулировании коллективных трудовых споров — детали законопроекта

Казна и Политика
22
В Украине готовятся обновления в урегулировании коллективных трудовых споров — детали законопроекта
В Украине готовятся обновления в урегулировании коллективных трудовых споров — детали законопроекта
В Украине готовятся к масштабному обновлению подходов по урегулированию коллективных трудовых споров.
Так, в парламенте на рассмотрении находится законопроект № 12034 «О коллективных трудовых спорах», пишет Голос Украины.
Цель законопроекта
Сделать этот процесс более эффективным, прозрачным и более близким к европейским стандартам.

Основные новации законопроекта

Единые правила для забастовок
Ранее право на забастовку было урегулировано более 20 разными законами, что создавало правовую неопределенность. Новый документ предлагает унифицированные правила, снимает необоснованные ограничения и вводит четкие процедуры организации забастовок.
Право работодателя на локаут
Законопроект впервые вводит для Украины механизм локаута — временную или полную приостановку работы предприятия во время забастовки без расторжения трудовых договоров. Это крайняя мера, применяемая в исключительных случаях для защиты интересов работодателя. Подобная практика действует во многих странах Европы и США.
Трудовой арбитраж
Стороны могут добровольно передать спор на рассмотрение арбитража, а его решение будет обязательным к исполнению. Это позволит избежать затяжных конфликтов и ускорить их разрешение.
Медиация
Вводится новый для Украины инструмент трудовой медиации — посредничество независимой третьей стороны, которое поможет находить компромиссы без длительных противостояний.
Коллективные договоры
Работодатели и работники получат возможность самостоятельно определять в колдоговоре способы разрешения трудовых споров, что придаст гибкость на местном уровне.
Почему это важно
Нормы о коллективных трудовых спорах в Украине не обновлялись еще с 90-х годов.
Предложенный законопроект адаптирует украинское трудовое законодательство к европейским стандартам, будет способствовать снижению уровня конфликтности в трудовых отношениях и внедрит современные правовые инструменты для диалога между сторонами.
По материалам:
По материалам:
Finance.ua
