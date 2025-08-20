До конца 2025 года заработает «э-ТЦК» — программа действий правительства — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

До конца 2025 года заработает «э-ТЦК» — программа действий правительства

Казна и Политика
26
До конца 2025 года заработает «э-ТЦК» — программа действий правительства
До конца 2025 года заработает «э-ТЦК» — программа действий правительства
Правительство планирует создать комплексную цифровую систему э-ТЦК, которая переведет основные услуги для военнообязанных и военнослужащих в онлайн.
Об этом говорится в проекте Программы действий правительства, сообщает Антикризисный медиа-центр.
Ожидается, что это снизит нагрузку на территориальные центры комплектования примерно на 15%.

Цифровизация военно-врачебной комиссии

ВВК перейдет в электронный формат. Это позволит получать необходимые услуги онлайн без дополнительных визитов в центры.

Новые возможности в «Резерв+»

К декабрю 2025 г. в приложении «Резерв+» появятся дополнительные сервисы. Они должны облегчить работу ТЦК и предоставить больше возможностей пользователям.

«Армия+»

Приложение станет инструментом для ежедневной работы военных. В нем появятся новые функции:
  • возможность оставлять отзывы о некоторых предметах снабжения;
  • доступ к трем важным документам в электронном виде;
  • центр нотификаций;
  • четыре новых услуги в разделе «Плюсы».
Напомним, Министерство обороны должно в 2025—2026 гг. сосредоточиться на развитии собственной оборонной индустрии, включая ее оптимизацию и интеграцию, улучшение условий службы военнослужащих, а также трансформацию Сил обороны и цифровизацию ряда процессов.
До конца 2026 года планируется обеспечить ежемесячное заключение 3500 контрактов на военную службу с гражданами Украины, 1 тыс. контрактов с иностранцами и лицами без гражданства и прямой мобилизации 2500 граждан Украины в определенные подразделения.
В начале июля в приложении Резерв+ заработал сервис уплаты штрафа за нарушение военного учета. Сначала можно было заплатить штраф за несвоевременное уточнение данных. Теперь добавили возможность уплатить штраф за неприбытие по повестке.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems