До конца 2025 года заработает «э-ТЦК» — программа действий правительства Сегодня 14:30 — Казна и Политика

До конца 2025 года заработает «э-ТЦК» — программа действий правительства

Правительство планирует создать комплексную цифровую систему э-ТЦК, которая переведет основные услуги для военнообязанных и военнослужащих в онлайн.

Об этом говорится в проекте Программы действий правительства, сообщает Антикризисный медиа-центр.

Ожидается, что это снизит нагрузку на территориальные центры комплектования примерно на 15%.

Цифровизация военно-врачебной комиссии

ВВК перейдет в электронный формат. Это позволит получать необходимые услуги онлайн без дополнительных визитов в центры.

Новые возможности в «Резерв+»

К декабрю 2025 г. в приложении «Резерв+» появятся дополнительные сервисы. Они должны облегчить работу ТЦК и предоставить больше возможностей пользователям.

«Армия+»

Приложение станет инструментом для ежедневной работы военных. В нем появятся новые функции:

возможность оставлять отзывы о некоторых предметах снабжения;

доступ к трем важным документам в электронном виде;

центр нотификаций;

четыре новых услуги в разделе «Плюсы».

Напомним, Министерство обороны должно в 2025—2026 гг. сосредоточиться на развитии собственной оборонной индустрии, включая ее оптимизацию и интеграцию, улучшение условий службы военнослужащих, а также трансформацию Сил обороны и цифровизацию ряда процессов.

До конца 2026 года планируется обеспечить ежемесячное заключение 3500 контрактов на военную службу с гражданами Украины, 1 тыс. контрактов с иностранцами и лицами без гражданства и прямой мобилизации 2500 граждан Украины в определенные подразделения.

В начале июля в приложении Резерв+ заработал сервис уплаты штрафа за нарушение военного учета. Сначала можно было заплатить штраф за несвоевременное уточнение данных. Теперь добавили возможность уплатить штраф за неприбытие по повестке.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.