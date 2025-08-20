В Украине есть 800 оборонных предприятий, которые могут ежегодно производить продукцию до $40 млрд — Finance.ua

В Украине есть 800 оборонных предприятий, которые могут ежегодно производить продукцию до $40 млрд Сегодня 09:32 — Казна и Политика

В Украине есть 800 оборонных предприятий, которые могут ежегодно производить продукцию до $40 млрд

На июнь 2025 года в Украине насчитывается около 800 оборонных предприятий, способных производить продукцию на $35−40 млрд в год.

Об этом идет речь в отчете Украинского института будущего.

В настоящее время реалистичные объемы экспорта оцениваются в $1−2 млрд, но в перспективе Украина может выйти на довоенный уровень поставок.

Среди главных преимуществ украинского ОПК:

широкий спектр боевых решений, прошедших испытания в войне против россии (от высокоточного оружия и БПЛА до бронетехники, РЭБ и систем управления);

гибкость производства и быстрое прототипирование — адаптация к изменениям на фронте каждые 3−4 месяца;

положительная международная репутация благодаря предыдущим контрактам и роли Украины в войне;

уникальная сеть R&D-центров и полигонов с реальной боевой экспертизой;

выгодное соотношение «цена-эффективность», которое уже заставляет иностранных производителей пересматривать подходы к созданию дорогостоящих систем.

Исследователи также подчеркнули рост инвестиций в отрасль: если в 2023 году частные вложения в оборонные стартапы составляли лишь $5−7 млн, то в 2024 году — уже около $50 млн.

В 2025 году ожидается более $100 млн. В частности, компания Dragon Capital анонсировала инвестиции на эту сумму в новые разработки и стартапы.

Утрата оборонных предприятий

До полномасштабного вторжения россии Украина входила в топовую десятку мировых экспортеров вооружений.

Структура экспорта включала авиатехнику (43,1%), технику сухопутных войск (36,4%) и средства ПВО (10%)

В 1990—2000-х годах украинский ОПК опирался прежде всего на советское наследие — продажу танков, авиации, артиллерии и другой техники, оставшейся после 1991 года.

Эти поставки приносили миллиардные доходы, но не стимулировали развитие собственных технологий и производственных мощностей. Ежегодный экспорт тогда превышал $1 млрд, а портфель заказов достигал $5 млрд.

Читайте также Еврокомиссия инвестирует 910 млн евро в Европейский оборонный фонд, в котором впервые будет задействован украинский ОПК

Впрочем, из-за фактического отсутствия системной государственной стратегии и единого национального экспортного оператора оборонная сфера функционировала фактически в режиме «ручного управления». Частный сектор только начинал формироваться, а сотрудничество с международными партнерами в создании новых образцов вооружения было ограничено.

Так, по состоянию на 2022 год Украина потеряла более 70% оборонных предприятий, кооперационные цепочки и международные партнерства. Это усложняет возобновление экспорта в будущем.

Со временем избыточные советские запасы иссякли, а новые разработки и модернизация не успевали обеспечить стабильный экспорт. Отсутствие политики развития человеческого капитала привело к потере целых школ в ракетостроении, космосе, кораблестроении и радиоэлектронике.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.