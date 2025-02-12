НБУ прокомментировал уровень инфляции в январе 2025 года — Finance.ua

НБУ прокомментировал уровень инфляции в январе 2025 года Сегодня 13:00 — Казна и Политика

НБУ прокомментировал уровень инфляции в январе 2025 года

до 12,9% в годовом исчислении. В месячном исчислении цены выросли на 1,2%. Об этом свидетельствуют данные, обнародованные Государственной службой статистики Украины, В январе 2025 года инфляция ускориласьисчислении. В месячном исчислении цены выросли на 1,2%. Об этом свидетельствуют данные, обнародованные Государственной службой статистики Украины, сообщает НБУ.

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Причины

Фактическая инфляция несколько превысила траекторию прогноза Национального банка, опубликованного в Инфляционном отчете за январь 2025 года.

Основной причиной отклонения ценовой динамики от прогноза был более существенный рост как административно регулируемых цен на товары и услуги, так и стоимости рыночных услуг из-за дальнейшего роста производственных затрат, в частности энергообеспечения и оплаты труда, а также налоговых и регуляторных изменений.

Сырые продукты питания подорожали на 11,8%

В январе рост цен на сырые продукты в годовом исчислении замедлялся второй месяц подряд. Рекордно тёплая январская погода способствовала увеличению предложения яиц и молока. Предложение овощей и фруктов расширилось благодаря активизации импорта. В то же время цены на свинину, курятину и сахар приближались к ценам стран — торговых партнеров на фоне устойчивого экспорта. Продолжился рост цен на муку и крупы под влиянием эффектов низких прошлогодних урожаев.

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Базовая инфляция ускорилась до 11,7%

Подорожание обработанных продовольственных товаров в январе составило 15,9% г/г. Ускорение роста цен объясняется увеличением закупочных цен на сырье, а также производственных затрат предприятий на электроэнергию, оплату труда и логистику. В результате высокими темпами росли цены на хлеб и хлебо- и мясопродукты, подсолнечное масло. Из-за роста цен на мировых рынках дорожали отдельные импортные товары, в том числе сыры, чай, кофе и шоколад. В то же время цены на кисломолочную продукцию и сливочное масло стабилизировались ввиду снижения закупочных цен на молоко-сырье на фоне роста предложения.

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Цены на непродовольственные товары ускорили рост до 4,3% г/г из-за курсовых эффектов в предыдущие периоды. В то же время цены на одежду и обувь оставались ниже, чем в прошлом году.

Темпы роста стоимости услуг составили 14,2%, также ускорившись в январе по сравнению с декабрем. Частично это объясняется пересмотром тарифов, в частности, их повышением отдельными мобильными операторами, актуализацией перечня платных медицинских услуг в государственных и коммунальных учреждениях, изменением подходов к расчету стоимости полиса ОСАГО

Административно-регулируемые цены выросли на 17,5%

В январе стоимость подакцизной продукции росла быстрее из-за дальнейшей корректировки цен на алкоголь, а табачные изделия дорожали, вероятно, учитывая ожидаемое повышение акцизов. Рост цен на фармацевтическую продукцию, медицинские товары и оборудование ускорился под влиянием давления со стороны производственных затрат. Также возросла стоимость местной телефонной связи. В то же время мораторий на повышение тарифов на отдельные жилищно-коммунальные услуги для населения в дальнейшем сдерживал административную инфляцию.

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Темпы роста цен на топливо составили 12,1%.

В январе рост цен на топливо существенно ускорился по сравнению с декабрем под влиянием увеличения стоимости сырья, повышения акцизов и логистических проблем из-за шторма в Черном море в начале года. В то же время более существенное подорожание горючего сдерживалось за счет конкуренции между сетями АЗС на фоне довольно сезонно низкого спроса.

В макропрогнозе НБУ (Инфляционный отчет, январь 2025 года) предусмотрено ускорение показателей инфляции в первые месяцы 2025 года на фоне низкой базы сравнения в прошлом году под влиянием как временных факторов, в частности, ограниченного предложения продовольствия из-за худших прошлогодних урожаев, так и фундаментальных, в частности из-за увеличения расходов бизнеса.

В то же время НБУ ожидает, что инфляция вернется на траекторию устойчивого снижения во второй половине 2025 года и будет направляться к цели НБУ — 5% на горизонте политики. Замедлению инфляции будет способствовать усиление процентной политики НБУ и его меры по поддержанию устойчивой ситуации на валютном рынке, расширение предложения продовольственных товаров после поступления нового урожая, сужение фискального дефицита, а также умеренное внешнее ценовое давление.

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