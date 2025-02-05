НБУ предлагает изменить порядок инкассации и перевозки валютных ценностей банков — Finance.ua

НБУ предлагает изменить порядок инкассации и перевозки валютных ценностей банков Сегодня 11:44 — Казна и Политика

НБУ предлагает изменить порядок инкассации и перевозки валютных ценностей банков

Национальный банк предлагает обновить порядок организации инкассации средств и перевозки валютных ценностей банков в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Целью обновления является, в частности, усиление безопасности и упрощение деятельности банков и юридических лиц, получивших лицензию на проведение операций с наличными деньгами и ведут деятельность по инкассации средств, перевозке валютных и других ценностей (СІТ-компаний).

Что предлагает НБУ:

дополнить определение термина «перевозка ценностей», что позволит банкам и СІТ-компаниям заниматься перевозкой валютных ценностей между подразделениями АО «Укрпочта» для доставки пенсий и выполнения социальных программ;

установить требования к условиям разгрузки ценностей с оперативного автотранспорта, если нет бокса инкассации или если автотранспорт не может разместиться в нем;

отменить обязательство относительно ношения форменной одежды работниками подразделений инкассации и наличия цветной раскраски на оперативном автотранспорте, используемого на маршрутах инкассации и перевозки ценностей в районах, приближенных к зоне боевых действий, для повышения безопасности и усиления финансовой инклюзии;

уточнить требования по заполнению:

— расписки в описании перевозимых ценностей в национальной валюте в случае использования их отправителем и получателем автоматизированной системы учета наличных денег, обеспечивающей считывание информации с QR-кодов, нанесенных на упаковку с ценностями, и осуществляющей автоматическую сверку ее с данными, указанными в сопроводительных документах, и с данными, сохраненными в этой системе;

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— описания перевозимых ценностей в иностранной валюте, в частности, по указанию лиц, которые принимают и сдают валютные ценности.

Напомним, ранее Национальный банк доработал и повторно обнародовал к обсуждению изменения организации инкассации средств и перевозки валютных ценностей банков. В обновленном документе НБУ дополнительно добавил норму о необходимости хранения информации о местонахождении автотранспорта на маршрутах инкассации или перевозке ценностей не менее двух лет.

Также Национальный банк предлагал обновить порядок организации кассовой работы и защиты помещений финансовых учреждений. Регулятор предлагает обустроить системами технологического видеоконтроля помещения финансовых учреждений, где проводятся кассовые операции.

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