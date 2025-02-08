Пышный представил экономические прогнозы и планы НБУ на 2025 год — Finance.ua

Пышный представил экономические прогнозы и планы НБУ на 2025 год
В Национальном банке Украины планируют осуществить ряд ключевых мер по монетарной политике и валютной либерализации в 2025 году.
Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный во время мероприятия «Global Outlook: Enduring Change».
Прогноз по инфляции
По его словам, хотя в первом полугодии 2025 года ожидается ускорение инфляции, к концу года показатель снизится до уровня 8,4%. Этому будет способствовать монетарная политика НБУ и постепенное исчерпание влияния инфляционных факторов.
Также в Нацбанке планируют продлить валютную либерализацию, которая в 2024 году позволила почти 400 предприятиям воспользоваться возможностями обслуживания и возврата своих долгов.
«Мы считаем, что валютная либерализация является важным компонентом экономической устойчивости украинского бизнеса с привлечением частных инвесторов», — отметил Пышный.
Страхование военных рисков
Кроме того, в первом полугодии 2025 г. ожидается принятие законопроекта о страховании военных рисков, который должен способствовать привлечению частных инвестиций.
Это будет одной из важных тем обсуждения с седьмой миссией МВФ развития инфраструктуры рынка капиталов, что является необходимой составляющей для восстановления экономики после достижения мира.
Пышный отметил, что седьмой пересмотр программы МВФ начнется в ближайшие недели. Украина имеет рекордный показатель продолжительности сотрудничества с международным финансовым институтом даже по сравнению с довоенным периодом.
Что касается международной поддержки, в 2025 году она ожидается на уровне 30 млрд дол. По словам главы НБУ, уровень неопределенности относительно поступления международной помощи значительно ниже по сравнению с предыдущим годом.
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