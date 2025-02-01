Промышленная инфляция в Украине превышает общую более чем в два раза — Finance.ua

Промышленная инфляция в Украине превышает общую более чем в два раза Сегодня 20:12 — Казна и Политика

Промышленная инфляция в Украине превышает общую более чем в два раза

В последнем месяце 2024 года промышленная инфляция возобновила рост и достигла к концу прошлого года 27,6%.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Согласно данным ведомства, цены производителей промышленной продукции за декабрь к ноябрю выросли на 1,3%.

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В годовом исчислении (к декабрю 2023 года) промышленная инфляция ускорилась до 27,6%, средняя промышленная инфляция по году составила 19,7%.

Прогноз на 2025 год

Напомним, по прогнозу НБУ, инфляция достигнет пика весной 2025 года, после чего начнет снижаться.

К концу 2025 года ожидается, что инфляция замедлится до 7%, а в 2026 году — к цели Национального банка в 5%.

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Этому будут способствовать меры Нацбанка, лучше урожаи, снижение себестоимости продукции и стабильность валютного рынка.

Справка Finance.ua:

инфляция в Украине, вероятно, увеличится после завершения войны, поскольку быстрое экономическое восстановление после кризисных явлений обычно сопровождается инфляционными процессами;

по словам старшего экономиста ЦЭС Владимира Ланды, в 2024 году средняя зарплата украинцев выросла на 4 тысячи гривен, или 22,3%, достигнув 21 946 грн. Однако значительную часть прироста, а именно 9,7%, «съедает» инфляция;

Дзеркало Тижня По материалам:

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