Глава МВФ Георгиева прокомментировала борьбу с мировой инфляцией — Finance.ua

Глава МВФ Георгиева прокомментировала борьбу с мировой инфляцией
Мир добился значительного прогресса в борьбе с инфляцией, не вызвав рецессию, но еще многое предстоит сделать, поскольку полностью ее победить не удалось.
Об этом заявила управляющий директор Международного валютного фонда Кристалина Георгиева в Давосе.
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«Голова джина в бутылке, большая часть тела джина в бутылке, но ноги все еще торчат, — сказала она в ответ на вопрос, побежден ли „джин“ инфляции. — Нам нужно загнать его до конца».
В то же время, она отметила прогресс стран в борьбе с инфляцией, назвав его «поразительным».
«Когда мы смотрим в прошлое, на последние десятилетия — каждый эпизод инфляции нуждается в повышении ставок, и в ответ инфляция пойдет на убыль, но ценой рецессии», — пояснила она.
В то же время, сейчас впервые инфляция снижается, ставки повышены, но до сих пор есть рост мировой экономики на 3,3%.
По ее словам, если удастся снизить мировую инфляцию и удержать функционирование экономики и рабочие места — это будет «очень хороший результат».
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