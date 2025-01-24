Глава МВФ Георгиева прокомментировала борьбу с мировой инфляцией — Finance.ua

Глава МВФ Георгиева прокомментировала борьбу с мировой инфляцией Сегодня 18:10 — Мир

Глава МВФ Георгиева прокомментировала борьбу с мировой инфляцией

Мир добился значительного прогресса в борьбе с инфляцией, не вызвав рецессию, но еще многое предстоит сделать, поскольку полностью ее победить не удалось.

Об этом заявила управляющий директор Международного валютного фонда Кристалина Георгиева в Давосе.

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«Голова джина в бутылке, большая часть тела джина в бутылке, но ноги все еще торчат, — сказала она в ответ на вопрос, побежден ли „джин“ инфляции. — Нам нужно загнать его до конца».

В то же время, она отметила прогресс стран в борьбе с инфляцией, назвав его «поразительным».

«Когда мы смотрим в прошлое, на последние десятилетия — каждый эпизод инфляции нуждается в повышении ставок, и в ответ инфляция пойдет на убыль, но ценой рецессии», — пояснила она.

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В то же время, сейчас впервые инфляция снижается, ставки повышены, но до сих пор есть рост мировой экономики на 3,3%.

По ее словам, если удастся снизить мировую инфляцию и удержать функционирование экономики и рабочие места — это будет «очень хороший результат».

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