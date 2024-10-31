В Dragon Capital спрогнозировали курс доллара и инфляцию на 2025 год — Finance.ua

В Dragon Capital спрогнозировали курс доллара и инфляцию на 2025 год Сегодня 16:02 — Валюта

В Dragon Capital спрогнозировали курс доллара и инфляцию на 2025 год

Аналитики Dragon Capital прогнозируют ослабление курса до 45 грн/долл. США до конца 2025 года, а среднегодовой курс — на уровне 43 грн/долл. США.

Об этом свидетельствует экономический прогноз компании на 2025 год.

«Национальный банк продолжает нормализировать свою монетарную и валютно-курсовую политику, постепенно возвращая ее к основам мирного времени, но с учетом диспропорций в экономике и рисков, вызванных войной. Так, НБУ фактически вернулся в режим инфляционного таргетирования с целью 5%, и его подход к управлению валютным курсом будет подчинен достижению инфляционной цели», — отмечают аналитики.

В компании ожидают, что фундаментальное инфляционное давление постепенно будет утихать благодаря стабилизации цен на электроэнергию для промышленных потребителей.

«Однако показатель потребительской инфляции достигнет пиковых значений на уровне 11% г/г только в апреле-мае 2025 года из-за низкой базы сравнения в сегменте сырых пищевых продуктов, и снизится до 6,3% г/г до конца года», — добавили в Dragon Capital.

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Таким образом, ожидается, что НБУ будет удерживать ключевую ставку на текущем уровне 13% и поддерживать стабильность курса, пока потребительская инфляция будет двигаться вверх.

«Ожидая, что Нацбанк начнет ослаблять монетарную политику во второй половине 2025 года, в частности, за счет возвращения к практике управляемой девальвации гривны, мы прогнозируем ослабление курса до 45 грн/долл. США до конца 2025 года (-6,6% г/р) и оцениваем среднегодовой курс на уровне 43 грн/долл. США, — заявили аналитики компании.

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Напомним, эксперты KSE Institute проанализировали будущее украинской экономики и составили прогноз относительно реального ВВП Украины, зарплат, уровня безработицы, курса доллара и инфляции. По их прогнозу, курс доллара составит: 42.6 грн (конец 2024 г.); 48.6 грн (2027).

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