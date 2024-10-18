Бизнес спрогнозировал, что будет с курсом и инфляцией через год — Finance.ua

Бизнес спрогнозировал, что будет с курсом и инфляцией через год 18.10.2024, 09:05 — Валюта

Бизнес спрогнозировал, что будет с курсом и инфляцией через год

Курсовые ожидания бизнеса усилились. Предприниматели ожидают, что среднее значение обменного курса через 12 месяцев составит 43.72 грн/долл. США, во ІІ квартале 2024 года показатель был на уровне 41.61 грн/долл. США. 44.1% респондентов ожидают обменный курс в пределах 42.1−44.0 грн/долл. США, 37.3% уверены, что он будет выше.

Об этом свидетельствует индекс деловых ожиданий предприятий, сообщает пресс-служба Национального банка.

Бизнес возобновил положительные оценки объемов производства товаров и услуг в следующие 12 месяцев: баланс ответов — 3.7% (во ІІ квартале 2024 года — «минус» 0.3%).

График: НБУ

Роста ожидали предприятия энерго- и водоснабжения, сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности, транспорта и связи; респонденты из десяти областей; крупные и средние предприятия; предприятия, осуществляющие экспортные операции, экспортно-импортные операции и не осуществляющие экспортно-импортные операции

Ухудшение инфляционных ожиданий произошло впервые за восемь кварталов: в ІІІ квартале 2024 года ожидаемая в ближайшие 12 месяцев годовая инфляция составила 9.7% по сравнению с 9.0% в предыдущем квартале. Доля респондентов, ожидавших инфляции не выше 10.0%, уменьшилась за квартал с 62.8% до 54.4%.

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Военные действия остаются наиболее весомым проинфляционным фактором для 81.1% респондентов. Существенно усилилось влияние курсового фактора — на 7.1 п. п. до 75.4%, а также затрат на производство — на 4.9 п. п. до 68.5%. Больше всего усилилось влияние налогового фактора — в 2.5 раза до 37.9%.

Ожидания девальвации национальной валюты в очередной раз усилились: среднее значение обменного курса, который респонденты ожидают через 12 месяцев, составляет 43.72 грн/долл. США (в предыдущем квартале — 41.61 грн/долл. США). Доля респондентов, которые прогнозируют, что обменный в очередной раз усилились: среднее значение обменного курса, который респонденты ожидают через 12 месяцев, составляет 43.72 грн/долл. США (в предыдущем квартале — 41.61 грн/долл. США). Доля респондентов, которые прогнозируют, что обменный курс гривны в следующие 12 месяцев будет колебаться в диапазоне 42.1 — 44.0 грн/долл. США, составляет 44.1%.

График: НБУ

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