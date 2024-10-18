Бизнес спрогнозировал, что будет с курсом и инфляцией через год — Finance.ua
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Бизнес спрогнозировал, что будет с курсом и инфляцией через год

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Бизнес спрогнозировал, что будет с курсом и инфляцией через год
Бизнес спрогнозировал, что будет с курсом и инфляцией через год
Курсовые ожидания бизнеса усилились. Предприниматели ожидают, что среднее значение обменного курса через 12 месяцев составит 43.72 грн/долл. США, во ІІ квартале 2024 года показатель был на уровне 41.61 грн/долл. США. 44.1% респондентов ожидают обменный курс в пределах 42.1−44.0 грн/долл. США, 37.3% уверены, что он будет выше.
Об этом свидетельствует индекс деловых ожиданий предприятий, сообщает пресс-служба Национального банка.

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Бизнес возобновил положительные оценки объемов производства товаров и услуг в следующие 12 месяцев: баланс ответов — 3.7% (во ІІ квартале 2024 года — «минус» 0.3%).
График: НБУ
График: НБУ
Роста ожидали предприятия энерго- и водоснабжения, сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности, транспорта и связи; респонденты из десяти областей; крупные и средние предприятия; предприятия, осуществляющие экспортные операции, экспортно-импортные операции и не осуществляющие экспортно-импортные операции
Ухудшение инфляционных ожиданий произошло впервые за восемь кварталов: в ІІІ квартале 2024 года ожидаемая в ближайшие 12 месяцев годовая инфляция составила 9.7% по сравнению с 9.0% в предыдущем квартале. Доля респондентов, ожидавших инфляции не выше 10.0%, уменьшилась за квартал с 62.8% до 54.4%.
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Военные действия остаются наиболее весомым проинфляционным фактором для 81.1% респондентов. Существенно усилилось влияние курсового фактора — на 7.1 п. п. до 75.4%, а также затрат на производство — на 4.9 п. п. до 68.5%. Больше всего усилилось влияние налогового фактора — в 2.5 раза до 37.9%.
Ожидания девальвации национальной валюты в очередной раз усилились: среднее значение обменного курса, который респонденты ожидают через 12 месяцев, составляет 43.72 грн/долл. США (в предыдущем квартале — 41.61 грн/долл. США). Доля респондентов, которые прогнозируют, что обменный курс гривны в следующие 12 месяцев будет колебаться в диапазоне 42.1 — 44.0 грн/долл. США, составляет 44.1%.
График: НБУ
График: НБУ
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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