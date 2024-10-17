Спрос на валюту остается на очень высоком уровне — ICU Сегодня 09:04 — Валюта

Спрос на валюту остается на очень высоком уровне — ICU

Спрос на валюту среди украинцев остается на очень высоком уровне и вынуждает Национальный банк продавать большие объемы из международных резервов уже второй месяц. Такие действия НБУ свидетельствуют о желании и далее сохранять курс гривны близким к текущему уровню и отложить дальнейшее ослабление гривны на позже.

Об этом сообщают аналитики ICU.

«Национальный банк увеличил интервенции до трехмесячного максимума, чтобы сохранить курс гривны неизменным по итогам недели», — говорится в обзоре.

Общая чистая покупка валюты на прошлой неделе (по итогам четырех рабочих дней) снизилась на 9% до $500 млн. На межбанковском рынке чистая покупка снизилась на 10% до $234 млн, а в розничном сегменте — на 8% до $266 млн.

В то же время, объем интервенций НБУ на прошлой неделе увеличился на 22% до $877 млн ​​- наибольшего объема за три месяца.

Аналитики говорят, что в последний раз потребность в столь значительных интервенциях возникала в июле, когда Нацбанк остановил резкое ослабление курса гривны до 41.5 грн/$.

«Больше всего, по нашим подсчетам, НБУ продал валюты в среду и пятницу — более $200 млн за день», — отметили в ICU.

Благодаря таким интервенциям официальный курс гривны в течение недели почти не менялся и в пятницу был зафиксирован на том же уровне, что и неделю до этого, 41.19 грн/$. Стоимость наличного доллара США в системно важных банках осталась неизменной — 41−41.5 грн/$.

График: ICU

«Наличный объем международных резервов позволяет НБУ проводить политику управляемой гибкости курса, частично смягчая его влияние на инфляцию в последующие месяцы. При условии ритмичного поступления международной помощи НБУ сможет и далее проводить подобную политику, не допуская значительного ослабления курса гривны», — подытожили в ICU.

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Напомним, что глава Национального банка Украины Андрей Пышный доволен итогами первого года функционирования режима управляемой гибкости курса, с 3 октября 2023 года заменившего режим фиксированного курса, и не видит сегодня необходимости каких-либо кардинальных изменений.

В НБУ ранее отмечали , что в сентябре чистый спрос на иностранную валюту возрос, реагируя на сезонные факторы. С целью поддержания устойчивой ситуации на валютном рынке и предотвращения чрезмерных курсовых колебаний НБУ увеличил чистую продажу иностранной валюты до 3.2 млрд долл., а также принял дополнительные меры по противодействию непроизводительному оттоку капитала.

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