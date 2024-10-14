НБУ увеличил чистую продажу валюты на межбанке на 22% до $877 — Finance.ua

НБУ увеличил чистую продажу валюты на межбанке на 22% до $877 Сегодня 11:33 — Валюта

НБУ увеличил чистую продажу валюты на межбанке на 22% до $877

Национальный банк увеличил чистую продажу валюты на межбанковском валютном рынке в период с 7 по 11 октября на 22% по сравнению с предыдущей неделей до 876,78 млн долларов.

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

За отчетную неделю Нацбанк купил 0,6 млн долларов, в то время как продал 877,38 млн долларов.

Евро НБУ не покупал и не продавал на прошлой неделе.

С начала года Нацбанк купил 119,82 млн долларов, в то время как продал 24 993,46 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, за 2023 год НБУ купил на межбанке 219,85 млн долларов и продал 28 829,73 млн долларов.

Евро НБУ не покупал и не продавал в 2023 году.

В 2022 году Нацбанк купил на межбанке 3267,95 млн. долларов и 110,97 млн евро, а продал 26 380,59 млн. долларов и 1789,11 млн евро.

Национальный банк внедрил управляемую гибкость обменного курса с 3 октября 2023 года.

НБУ упразднил все валютные ограничения для импорта работ и услуг и разрешил репатриировать «новые» дивиденды.

Українські Новини По материалам:

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